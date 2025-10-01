Icon

الدولار يتراجع لأدنى مستوى في أسبوع Icon الأمم المتحدة تدعو لإنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان Icon انخفاض عقود خام برنت عند التسوية Icon لقطات مذهلة لجريان السيول في بيشة Icon الحقيل يتفقد المشاريع التنموية بحفر الباطن ويدشّن مشروعات بـ 2,6 مليار ريال Icon النصر يفوز على الزوراء العراقي بدوري أبطال آسيا 2 Icon أم القرى تنشر نص قرار إنذار ملاك العقارات المتخلفين عن تقديم طلب التسجيل العيني الأول Icon برعاية الملك سلمان.. أمير الرياض يُعلن انطلاق المنتدى الدولي للأمن السيبراني Icon المرور: 8 خطوات لنقل اللوحات عبر أبشر Icon السعودية وسلطنة عمان توقعان مذكرة تفاهم في مجال الأوقاف Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
وضمان حماية المدنيين

الأمم المتحدة تدعو لإنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان

الخميس ٢ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٤٢ صباحاً
الأمم المتحدة تدعو لإنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى تكثيف الجهود لإنهاء الأعمال العدائية في لبنان، مشيرًا إلى استمرار المعاناة رغم وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر 2024.

الأمم المتحدة تدعو لإنهاء العدوان

وأوضح تورك أن أكثر من 100 مدني لقوا حتفهم خلال الأشهر العشرة الماضية، بينما تحقق الأمم المتحدة في مقتل 103 مدنيين منذ وقف إطلاق النار.

قد يهمّك أيضاً
أعراض غير معتادة تصيب سكان بلدة لبنانية

أعراض غير معتادة تصيب سكان بلدة لبنانية

بري: الأمر في لبنان في منتهى الخطورة

بري: الأمر في لبنان في منتهى الخطورة

وأضاف أن القوات الإسرائيلية نفذت ضربات جوية وطائرات مسيّرة على مناطق سكنية، منها حادثة بنت جبيل في 21 سبتمبر التي قتل فيها خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال.

ودعا المفوض إلى إجراء تحقيق مستقل ومحايد في هذه الحوادث لضمان الالتزام بالقانون الدولي الإنساني.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وزير الخارجية يستعرض مع غوتيريش مسارات التعاون بين السعودية والأمم المتحدة
السعودية اليوم

وزير الخارجية يستعرض مع غوتيريش مسارات التعاون...

السعودية اليوم