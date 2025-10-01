الدولار يتراجع لأدنى مستوى في أسبوع الأمم المتحدة تدعو لإنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان انخفاض عقود خام برنت عند التسوية لقطات مذهلة لجريان السيول في بيشة الحقيل يتفقد المشاريع التنموية بحفر الباطن ويدشّن مشروعات بـ 2,6 مليار ريال النصر يفوز على الزوراء العراقي بدوري أبطال آسيا 2 أم القرى تنشر نص قرار إنذار ملاك العقارات المتخلفين عن تقديم طلب التسجيل العيني الأول برعاية الملك سلمان.. أمير الرياض يُعلن انطلاق المنتدى الدولي للأمن السيبراني المرور: 8 خطوات لنقل اللوحات عبر أبشر السعودية وسلطنة عمان توقعان مذكرة تفاهم في مجال الأوقاف
دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى تكثيف الجهود لإنهاء الأعمال العدائية في لبنان، مشيرًا إلى استمرار المعاناة رغم وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر 2024.
وأوضح تورك أن أكثر من 100 مدني لقوا حتفهم خلال الأشهر العشرة الماضية، بينما تحقق الأمم المتحدة في مقتل 103 مدنيين منذ وقف إطلاق النار.
وأضاف أن القوات الإسرائيلية نفذت ضربات جوية وطائرات مسيّرة على مناطق سكنية، منها حادثة بنت جبيل في 21 سبتمبر التي قتل فيها خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال.
ودعا المفوض إلى إجراء تحقيق مستقل ومحايد في هذه الحوادث لضمان الالتزام بالقانون الدولي الإنساني.