الأمم المتحدة تدعو لإنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى تكثيف الجهود لإنهاء الأعمال العدائية في لبنان، مشيرًا إلى استمرار المعاناة رغم وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر 2024.

الأمم المتحدة تدعو لإنهاء العدوان

وأوضح تورك أن أكثر من 100 مدني لقوا حتفهم خلال الأشهر العشرة الماضية، بينما تحقق الأمم المتحدة في مقتل 103 مدنيين منذ وقف إطلاق النار.

وأضاف أن القوات الإسرائيلية نفذت ضربات جوية وطائرات مسيّرة على مناطق سكنية، منها حادثة بنت جبيل في 21 سبتمبر التي قتل فيها خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال.

ودعا المفوض إلى إجراء تحقيق مستقل ومحايد في هذه الحوادث لضمان الالتزام بالقانون الدولي الإنساني.