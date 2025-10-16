Icon

وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا Icon “سلمان العالمي للغة العربية” يكرّم 12 فائزًا من 10 دولٍ في مسابقة حَرْف Icon وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بمحافظة العلا Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة التأمين Icon وظائف إدارية شاغرة بـ معهد الطاقة Icon وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن Icon جامعة نجران تحصل على براءة اختراع في مجال الطاقة المتجددة Icon أمير القصيم يرعى حفل تخريج 167 حافظًا لكتاب الله ببريدة Icon مستشار تقني: الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفًا فكريًا أو مجرد تقنية مستقبلية Icon واشنطن تستعد لفرض رسوم على الصين بسبب النفط الروسي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

الأمم المتحدة تطالب بفتح جميع المعابر لتوسيع نطاق المساعدات إلى غزة

الخميس ١٦ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤٧ مساءً
الأمم المتحدة تطالب بفتح جميع المعابر لتوسيع نطاق المساعدات إلى غزة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

طالبت الأمم المتحدة بفتح جميع المعابر للسماح بتوسيع نطاق المساعدة بشكل هائل والبدء في تغيير الوضع على الأرض في غزة، مؤكدةً الأهمية البالغة لمعبر رفح بوصفه شريان حياة للمساعدات المنقذة للحياة المتجهة إلى غزة.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن الإمدادات القادمة من مصر لا تزال تحتاج إلى اتخاذ مسار التفافي طويل وتخضع للتفتيش على الجانب الإسرائيلي من معبر كرم أبو سالم، وذلك في انتظار فتح معبر رفح بشكل يتيح وصولًا أكثر مباشرة.

قد يهمّك أيضاً
جامعة الأعمال والتكنولوجيا ضمن الأفضل عالمياً

جامعة الأعمال والتكنولوجيا ضمن الأفضل عالمياً

واشنطن بوست: صافر تهدد الاقتصاد العالمي

واشنطن بوست: صافر تهدد الاقتصاد العالمي

وأكد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية توم فليتشر أن الفرق الإنسانية مستعدة وهي الآن بحاجة إلى وصول كافٍ لتوصيل كميات كبيرة من المساعدات المطلوبة، مشيرًا إلى ضرورة وجود ومشاركة المنظمات الدولية غير الحكومية.
ووفقًا لمكتب أوتشا، لا تصدر سلطات الاحتلال الإسرائيلية حاليًا تأشيرات لعدد من المنظمات الدولية غير الحكومية ولا تأذن للعديد منها بإرسال الإمدادات إلى غزة، فيما تواصل الفرق الإنسانية داخل غزة الاستفادة القصوى من الفرص التي يتيحها وقف إطلاق النار الجاري.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

70 ألف طن من الذخائر غير المنفجرة بغزة!
العالم

70 ألف طن من الذخائر غير المنفجرة...

العالم
بمشاركة فيصل بن فرحان.. صورة تذكارية لقادة قمة السلام بشرم الشيخ
السعودية اليوم

بمشاركة فيصل بن فرحان.. صورة تذكارية لقادة قمة...

السعودية اليوم
الأمم المتحدة والصليب الأحمر يطالبان بفتح جميع المعابر إلى قطاع غزة
العالم

الأمم المتحدة والصليب الأحمر يطالبان بفتح جميع...

العالم
مقتل 6 فلسطينيين بنيران إسرائيلية في اليوم الخامس من وقف إطلاق النار
العالم

مقتل 6 فلسطينيين بنيران إسرائيلية في اليوم...

العالم
ترامب: حرب غزة انتهت والمساعدات تتدفق وسنعمل على إعادة الإعمار
السعودية اليوم

ترامب: حرب غزة انتهت والمساعدات تتدفق وسنعمل...

السعودية اليوم
الأمم المتحدة تشيد بتجربة السعودية في الحوكمة الجيومكانية الوطنية
السعودية اليوم

الأمم المتحدة تشيد بتجربة السعودية في الحوكمة...

السعودية اليوم
ارتفاع شهداء فلسطين جراء القصف الإسرائيلي على غزة إلى 11 شهيدًا
العالم

ارتفاع شهداء فلسطين جراء القصف الإسرائيلي على...

العالم
ترمب: سأتوجه إلى الشرق الأوسط الأحد.. وسيتم إعمار غزة تدريجيًا
العالم

ترمب: سأتوجه إلى الشرق الأوسط الأحد.. وسيتم...

العالم