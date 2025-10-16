الأمم المتحدة تطالب بفتح جميع المعابر لتوسيع نطاق المساعدات إلى غزة

وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا “سلمان العالمي للغة العربية” يكرّم 12 فائزًا من 10 دولٍ في مسابقة حَرْف وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بمحافظة العلا وظائف إدارية شاغرة في هيئة التأمين وظائف إدارية شاغرة بـ معهد الطاقة وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن جامعة نجران تحصل على براءة اختراع في مجال الطاقة المتجددة أمير القصيم يرعى حفل تخريج 167 حافظًا لكتاب الله ببريدة مستشار تقني: الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفًا فكريًا أو مجرد تقنية مستقبلية واشنطن تستعد لفرض رسوم على الصين بسبب النفط الروسي
طالبت الأمم المتحدة بفتح جميع المعابر للسماح بتوسيع نطاق المساعدة بشكل هائل والبدء في تغيير الوضع على الأرض في غزة، مؤكدةً الأهمية البالغة لمعبر رفح بوصفه شريان حياة للمساعدات المنقذة للحياة المتجهة إلى غزة.
وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن الإمدادات القادمة من مصر لا تزال تحتاج إلى اتخاذ مسار التفافي طويل وتخضع للتفتيش على الجانب الإسرائيلي من معبر كرم أبو سالم، وذلك في انتظار فتح معبر رفح بشكل يتيح وصولًا أكثر مباشرة.
وأكد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية توم فليتشر أن الفرق الإنسانية مستعدة وهي الآن بحاجة إلى وصول كافٍ لتوصيل كميات كبيرة من المساعدات المطلوبة، مشيرًا إلى ضرورة وجود ومشاركة المنظمات الدولية غير الحكومية.
ووفقًا لمكتب أوتشا، لا تصدر سلطات الاحتلال الإسرائيلية حاليًا تأشيرات لعدد من المنظمات الدولية غير الحكومية ولا تأذن للعديد منها بإرسال الإمدادات إلى غزة، فيما تواصل الفرق الإنسانية داخل غزة الاستفادة القصوى من الفرص التي يتيحها وقف إطلاق النار الجاري.