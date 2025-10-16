الأمم المتحدة تطالب بفتح جميع المعابر لتوسيع نطاق المساعدات إلى غزة

طالبت الأمم المتحدة بفتح جميع المعابر للسماح بتوسيع نطاق المساعدة بشكل هائل والبدء في تغيير الوضع على الأرض في غزة، مؤكدةً الأهمية البالغة لمعبر رفح بوصفه شريان حياة للمساعدات المنقذة للحياة المتجهة إلى غزة.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن الإمدادات القادمة من مصر لا تزال تحتاج إلى اتخاذ مسار التفافي طويل وتخضع للتفتيش على الجانب الإسرائيلي من معبر كرم أبو سالم، وذلك في انتظار فتح معبر رفح بشكل يتيح وصولًا أكثر مباشرة.

وأكد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية توم فليتشر أن الفرق الإنسانية مستعدة وهي الآن بحاجة إلى وصول كافٍ لتوصيل كميات كبيرة من المساعدات المطلوبة، مشيرًا إلى ضرورة وجود ومشاركة المنظمات الدولية غير الحكومية.

ووفقًا لمكتب أوتشا، لا تصدر سلطات الاحتلال الإسرائيلية حاليًا تأشيرات لعدد من المنظمات الدولية غير الحكومية ولا تأذن للعديد منها بإرسال الإمدادات إلى غزة، فيما تواصل الفرق الإنسانية داخل غزة الاستفادة القصوى من الفرص التي يتيحها وقف إطلاق النار الجاري.