لإدخال المساعدات اللازمة للمدنيين

الأمم المتحدة والصليب الأحمر يطالبان بفتح جميع المعابر إلى قطاع غزة

الثلاثاء ١٤ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٤٥ مساءً
الأمم المتحدة والصليب الأحمر يطالبان بفتح جميع المعابر إلى قطاع غزة
المواطن - فريق التحرير

طالبت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم، بفتح جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، للسماح بإدخال المساعدات الحيوية والعاجلة إليه.

وأكد المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ينس ليركه، أن الحاجة ماسة إلى فتح جميع المعابر لإدخال المساعدات العاجلة إلى القطاع، مشيرًا إلى أن السكان هناك يعانون نقصًا كبيرًا في جميع المستلزمات الغذائية والطبية.

فتح جميع المعابر إلى قطاع غزة

من جانبه، شدد الناطق باسم الصليب الأحمر كريستيان كاردون، على أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تريد ضمان فتح جميع نقاط العبور إلى القطاع، نظرًا إلى الاحتياجات الهائلة للمستشفيات هناك للمستلزمات الطبية.

وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت أمس الاثنين، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع، منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى (67) ألفًا و(869) شهيدًا، بالإضافة إلى (170) ألفًا و(105) مصابين.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار، حيز التنفيذ يوم الجمعة الماضي، عقب انسحاب جيش الاحتلال من المواقع والمناطق المأهولة في القطاع، وبدء عودة النازحين إلى شمالي القطاع، وذلك في إطار المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإنهاء الحرب على غزة.

