الأمن البيئي يستعرض أحدث التقنيات والآليات بمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025

تشارك القوات الخاصة للأمن البيئي ضمن جناح وزارة الداخلية، في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مقره بمَلْهَم (شمال مدينة الرياض)، حتى (11 أكتوبر 2025م)، من الـ (3) عصرًا حتى الـ (11) مساءً.

وتستعرض القوات لزوار الجناح في المعرض السعودي الدولي أحدث التقنيات والآليات في المنظومة الأمنية البيئية المستخدمة في مراقبة وحماية البيئة، كالطائرات دون طيار والدوريات الذكية والكاميرات الحرارية المزودة ببرامج الذكاء الاصطناعي، والتعريف بمهامها ونطاق مسؤولياتها الميدانية، ومناطق انتشارها في المملكة.

يذكر أن وزارة الداخلية تشارك في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025، لإبراز حلولها الحديثة المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في المجالين الأمني والخدمي، والتعريف بأدوار الأمن البيئي لتحقيق التنمية المستدامة وجودة الحياة، واشتراطات رخص حمل واقتناء الأسلحة النارية الفردية، وأسلحة الصيد، والعقوبات المترتبة على مخالفي نظام الأسلحة والذخائر ولائحته التنفيذية، وتقديم الاستشارات الطبية والإسعافات الأولية وخدمات الترجمة لغير الناطقين بالعربية.