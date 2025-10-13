الأمن الغذائي ترسي المناقصة الثانية للمستثمرين السعوديين في الخارج

أتمت الهيئة العامة للأمن الغذائي اليوم، ترسية الدفعة الثانية من مناقصة المستثمرين السعوديين في الخارج للعام الجاري 2025 م بكمية (500) ألف طن، ليبلغ بذلك إجمالي الكميات التي تم ترسيتها على المستثمرين السعوديين في الخارج هذا العام (975) ألف طن، تمثل نحو 20 % من استهلاك المملكة السنوي من القمح، وموزعة على عدد (16) شحنة فازت بها الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني “سالك” بمتوسط سعر (267) دولارًا للطن.

وأوضح معالي رئيس الهيئة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن الدفعة الثانية التي تم ترسيتها اليوم بلغت (500) ألف طن قمح، موزعة على (8) بواخر، بواقع (2) باخرة لميناء جدة الإسلامي بكمية (130) ألف طن، و (3) بواخر لميناء ينبع التجاري بكمية (195) ألف طن، (2) باخرة لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية (120) ألف طن، و(1) باخرة لميناء جازان بكمية (55) ألف طن، وذلك للتوريد خلال الفترة (يناير – أبريل 2026 م)، وبمتوسط سعر (268.12) دولارًا للطن.

يذكر أن المناقصة الأولى للمستثمرين السعوديين في الخارج تم ترسيتها في شهر مايو الماضي بكمية (475) ألفًا للتوريد خلال الفترة (يوليو – ديسمبر 2025 م)، موزعة على (7) بواخر، بواقع (3) بواخر لميناء جدة الإسلامي بكمية (180) ألف طن، و(2) باخرة لميناء ينبع التجاري بكمية (120) ألف طن، و (2) باخرة لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية (120) ألف طن، و (1) باخرة لميناء جازان بكمية (55) ألف طن، وبمتوسط سعر (265.88) دولارًا للطن.

وأكد معاليه أن الشراكة مع المستثمرين السعوديين بالخارج تأتي في إطار خطط دعم المخزونات الإستراتيجية، وتنويع مصادر شراء القمح وربطها بالاستهلاك المحلي.

وفي هذا الشأن تدعو الهيئة العامة للأمن الغذائي كافة المستثمرين السعوديين إلى الاستفادة من هذه المبادرة، والتقدم للتأهيل للمنافسات خلال الأعوام القادمة.