Icon

محمد الحارثي يودع هيئة الإذاعة والتلفزيون ويرحب بالزيد خلفًا له Icon الأهلي يتعادل 1-1 مع ضيفه الرياض في دوري روشن Icon العتيبي أمام البرلمان العربي: مواقف السعودية الراسخة عززت مسار حل الدولتين Icon وقاية تدشّن برنامج “أماكن معززة للصحة” Icon الولايات المتحدة تقلص عدد اللاجئين المسموح بدخولهم لـ 7500 سنويًا Icon مايكروسوفت تسجّل نتائج فصلية تتجاوز التوقعات Icon بيع أغلى شاهين فرخ حتى الآن في الليلة الـ 17 لمزاد نادي الصقور Icon السودان في مجلس الأمن: الفاشر أصبحت رمزًا للمأساة الإنسانية  Icon الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار الأمريكي واليورو Icon ارتفاع الطلب العالمي على الذهب إلى 3% Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات الجولة السابعة

الأهلي يتعادل 1-1 مع ضيفه الرياض في دوري روشن

الخميس ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٥٧ مساءً
الأهلي يتعادل 1-1 مع ضيفه الرياض في دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حسم التعادل الإيجابي (1-1) نتيجة مباراة الأهلي والرياض التي أقيمت اليوم بين الفريقين على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

وسجل هدف الأهلي اللاعب توني عند الدقيقة (90+1) من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء، بينما سجل هدف التعادل للرياض اللاعب توزي من ركلة جزاء عند الدقيقة (90+11) من الوقت بدل الضائع.

قد يهمّك أيضاً
الأهلي يكسب الباطن بثلاثية نظيفة ويبلغ ربع نهائي كأس الملك

الأهلي يكسب الباطن بثلاثية نظيفة ويبلغ ربع نهائي كأس الملك

القبض على وافد اعتدى على قائد مركبة ومرافقه في الرياض

القبض على وافد اعتدى على قائد مركبة ومرافقه في الرياض

وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى (13) نقطة في المركز الخامس، فيما ارتفع رصيد الرياض إلى (7) نقاط في المركز الثاني عشر.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأهلي يكسب الباطن بثلاثية نظيفة ويبلغ ربع نهائي كأس الملك
الرياضة

الأهلي يكسب الباطن بثلاثية نظيفة ويبلغ ربع...

الرياضة
القبض على وافد اعتدى على قائد مركبة ومرافقه في الرياض
أخبار رئيسية

القبض على وافد اعتدى على قائد مركبة...

أخبار رئيسية
الأهلي يفوز على النجمة ويصعد للمركز الرابع بدوري روشن
الرياضة

الأهلي يفوز على النجمة ويصعد للمركز الرابع...

الرياضة