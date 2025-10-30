محمد الحارثي يودع هيئة الإذاعة والتلفزيون ويرحب بالزيد خلفًا له الأهلي يتعادل 1-1 مع ضيفه الرياض في دوري روشن العتيبي أمام البرلمان العربي: مواقف السعودية الراسخة عززت مسار حل الدولتين وقاية تدشّن برنامج “أماكن معززة للصحة” الولايات المتحدة تقلص عدد اللاجئين المسموح بدخولهم لـ 7500 سنويًا مايكروسوفت تسجّل نتائج فصلية تتجاوز التوقعات بيع أغلى شاهين فرخ حتى الآن في الليلة الـ 17 لمزاد نادي الصقور السودان في مجلس الأمن: الفاشر أصبحت رمزًا للمأساة الإنسانية الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار الأمريكي واليورو ارتفاع الطلب العالمي على الذهب إلى 3%
حسم التعادل الإيجابي (1-1) نتيجة مباراة الأهلي والرياض التي أقيمت اليوم بين الفريقين على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.
وسجل هدف الأهلي اللاعب توني عند الدقيقة (90+1) من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء، بينما سجل هدف التعادل للرياض اللاعب توزي من ركلة جزاء عند الدقيقة (90+11) من الوقت بدل الضائع.
وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى (13) نقطة في المركز الخامس، فيما ارتفع رصيد الرياض إلى (7) نقاط في المركز الثاني عشر.