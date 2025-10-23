الأهلي يفوز على النجمة ويصعد للمركز الرابع بدوري روشن

وظائف شاغرة لدى مجموعة الراشد تركي آل الشيخ: مليون زائر لـ موسم الرياض 2025 في 13 يومًا وظائف شاغرة في البنك الإسلامي وظائف شاغرة بـ هيئة الزكاة والجمارك الهيئة الملكية بالرياض تعلن موعد إعلان نتائج أهلية المستحقين لشراء أراضٍ سكنية تضرر مركبتين جراء حريق بمحطة وقود في الرياض وظائف شاغرة لدى هيئة تطوير المدينة المنورة وظائف شاغرة في مجموعة الفطيم القابضة بيع صقرين بـ 351 ألف ريال في الليلة الـ 12 لمزاد نادي الصقور تسجيل برج مدينة بريدة في سجل التراث العمراني الوطني الحديث
تغلّب فريق الأهلي على مضيفه النجمة بهدفٍ دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما مساء الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن).
وجاء هدف اللقاء الوحيد خلال الشوط الأول عن طريق اللاعب فراس البريكان عند الدقيقة (34).
وبهذا الفوز، رفع فريق الأهلي رصيده إلى (12) نقطة صاعدًا إلى المركز الرابع مؤقتًا، فيما بقي النجمة دون نقاط في المركز الثامن عشر.