الأهلي يفوز على النجمة ويصعد للمركز الرابع بدوري روشن

تغلّب فريق الأهلي على مضيفه النجمة بهدفٍ دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما مساء الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن).

الأهلي يفوز على النجمة

وجاء هدف اللقاء الوحيد خلال الشوط الأول عن طريق اللاعب فراس البريكان عند الدقيقة (34).

وبهذا الفوز، رفع فريق الأهلي رصيده إلى (12) نقطة صاعدًا إلى المركز الرابع مؤقتًا، فيما بقي النجمة دون نقاط في المركز الثامن عشر.