الأهلي يكسب الباطن بثلاثية نظيفة ويبلغ ربع نهائي كأس الملك

الإثنين ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٦ مساءً
المواطن - واس

تأهل فريق الأهلي إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه على نظيره الباطن بثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب نادي الباطن بحفر الباطن, ضمن منافسات دور الـ16 من المسابقة.

وجاء الهدف الأول للأهلي عند الدقيقة (22) بعد كرة عرضية أسكنها مدافع الباطن تركي الجلفان بالخطأ في مرماه، فيما عزز فراس البريكان النتيجة بالهدف الثاني عند الدقيقة (50)، قبل أن يختتم الإنجليزي إيفان توني ثلاثية الأهلي في الدقيقة (66).

وغاب عن صفوف الأهلي في اللقاء كلٌ من الجزائري رياض محرز والبرازيلي جالينو بداعي الإصابة، فيما واصل الفريق تقدمه في البطولة, محققًا بطاقة العبور إلى دور الثمانية من المسابقة.

