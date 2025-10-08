Icon

للأوقاف التي لها أموال مودعة لديها

“الأوقاف” تعلن توزيع أرباح عن العام المالي 2024م

الأربعاء ٨ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٠٢ مساءً
“الأوقاف” تعلن توزيع أرباح عن العام المالي 2024م
المواطن - فريق التحرير

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف، توزيع الأرباح المحققة عن العام المالي 2024م لأموال العقارات الموقوفة المودعة لدى الهيئة، التي نزعت ملكيتها للمصلحة العامة، أو التي وافقت المحكمة المختصة على التصرف فيها.

ودعت الهيئة نظار تلك الأوقاف إلى التحقق عبر منصة “أوقاف” للخدمات الرقمية من خلال خدمة “تفويض استثمار الأموال” عن الأرباح المستحقة، وذلك بهدف تحصيل أرباح الأموال المستثمرة والمودعة لدى الهيئة حتى نهاية عام 2024م.

توزيع أرباح عن العام المالي 2024م

ويأتي هذا الإنجاز إحدى ثمار قرار مجلس الوزراء بتاريخ 1446/1/24هـ، القاضي بمنح الهيئة العامة للأوقاف صلاحية استثمار أموال العقارات الموقوفة المودعة لديها، وتجسيدًا للاهتمام الذي توليه القيادة للقطاع الوقفي الذي أسهم في معالجة أحد أهم التحديات، التي تواجه قطاع الأوقاف والمتعلق بضمان استدامة الأصول الوقفية وعدم تعطل شروط الواقفين.

كما دعت الهيئة نظار الأوقاف التي لم يسبق لها التسجيل في منصة “أوقاف” للخدمات الرقمية، إلى المسارعة في التسجيل وتحديث بيانات الأوقاف وإرفاق شهادة الآيبان البنكي للوقف عبر خدمة “تفويض استثمار الأموال”، وذلك للاستفادة من عوائد استثمار أموالهم المودعة لدى الهيئة.
يُذكر أن الهيئة العامة للأوقاف تعمل على تعزيز قطاع الأوقاف وحوكمته والمحافظة عليه، وتطويره ورفع الوعي به من خلال إطلاق منتجات وخدمات مبتكرة وقفية تقدم للمستفيدين، ليكون رائدًا في التنمية المستدامة محليًا وعالميًا، وذلك بما يحقق شروط الواقفين، وتطبيق أفضل الممارسات، وسنّ الأنظمة واللوائح التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي وتطويره وتمكينه، وتعظيم أثره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي.

