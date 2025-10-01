الأونروا: مقتل نحو 100 شخص يوميًا في غزة جراء العدوان الإسرائيلي

سلمان للإغاثة يسلّم الفصول البديلة لتعزيز التعليم بحضرموت بدعم سعودي.. إطلاق المتحف الافتراضي للقطع المسروقة “الهوية السياحية” تعزز تنمية القطاع السياحي لـ المدينة المنورة وريادتها عالميًا بدء دخول أفواج الإبل والماشية لمناطق الرعي بمحمية الإمام تركي فنون العمارة والتصميم تعقد شراكات استراتيجية مع “إعمار السعودية” و”بيتونيا” زراعة البن في جازان.. إرث متأصل ومستقبل مشرق شركة التصنيف الإعلامية والهيئة الملكية لمدينة الرياض يوقعان اتفاقية “الحي الإبداعي” أمانة جدة تستعيد أكثر من 15 مليون متر مربع من الأراضي الحكومية سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11529 نقطة تكريم السعودية بجائزة أممية تقديرًا لجهودها في مكافحة الأمراض غير السارية
أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) فيليب لازاريني، مقتل نحو 100 شخص يوميًا في قطاع غزة، جراء العملية العسكرية الإسرائيلية، منها إطلاق النار المباشر عند نقاط توزيع الطعام التابعة لـ “مؤسسة غزة الإنسانية”.
وأوضح لازاريني أن عددًا آخر من المدنيين في غزة يفقدون حياتهم بسبب الجوع أو نقص الرعاية الطبية، مشيرًا إلى أن تزايد أعداد الضحايا يغذي حالة من عدم المبالاة تجاه المأساة الإنسانية المتفاقمة.
وشدد المفوض العام للأونروا على ضرورة مواصلة توثيق الجرائم الجارية، والإصغاء إلى معاناة المدنيين والتعامل معها، مجددًا دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار وضمان المساءلة وتحقيق العدالة.