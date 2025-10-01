Icon

دعت إلى وقف إطلاق النار فوراً

الأونروا: مقتل نحو 100 شخص يوميًا في غزة جراء العدوان الإسرائيلي

الأربعاء ١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٣٨ مساءً
الأونروا: مقتل نحو 100 شخص يوميًا في غزة جراء العدوان الإسرائيلي
المواطن - فريق التحرير

أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) فيليب لازاريني، مقتل نحو 100 شخص يوميًا في قطاع غزة، جراء العملية العسكرية الإسرائيلية، منها إطلاق النار المباشر عند نقاط توزيع الطعام التابعة لـ “مؤسسة غزة الإنسانية”.

وأوضح لازاريني أن عددًا آخر من المدنيين في غزة يفقدون حياتهم بسبب الجوع أو نقص الرعاية الطبية، مشيرًا إلى أن تزايد أعداد الضحايا يغذي حالة من عدم المبالاة تجاه المأساة الإنسانية المتفاقمة.

وشدد المفوض العام للأونروا على ضرورة مواصلة توثيق الجرائم الجارية، والإصغاء إلى معاناة المدنيين والتعامل معها، مجددًا دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار وضمان المساءلة وتحقيق العدالة.

