في شهر أغسطس 2025م

الإحصاء: ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 5.5%

الأحد ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٢٥ مساءً
الإحصاء: ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 5.5%
المواطن - فريق التحرير

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، نشرة التجارة الدولية لشهر أغسطس 2025م، التي أظهرت ارتفاع الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) بنسبة 5.5% مقارنةً بالشهر المماثل من عام 2024م.

وبيّنت نتائج النشرة أن نسبة الصادرات السلعية غير البترولية إلى الواردات انخفضت إلى 39.1% في أغسطس 2025م مقابل 39.8% في أغسطس 2024م.

ارتفاع الصادرات غير البترولية

كما شكّلت مجموعة “الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها”، ما نسبته 25.4% من إجمالي الصادرات غير البترولية، تلتها منتجات الصناعات الكيماوية بنسبة 22.7%.

وعلى صعيد الواردات، فقد شكّلت مجموعة “الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها” ما نسبته 29.8% من إجمالي الواردات بارتفاع قدره 24.7% عن شهر أغسطس 2024م، تلتها مجموعة معدات النقل وأجزاؤها بنسبة 14.1% مسجلة ارتفاعًا نسبته 6.1% عن الفترة نفسها.
وأوضحت النتائج أن الصادرات البترولية ارتفعت بنسبة 7% خلال الفترة نفسها، لترتفع نسبتها من إجمالي الصادرات السلعية من 70.2% في أغسطس 2024م إلى 70.5% في أغسطس 2025م.

وعلى صعيد الميزان التجاري، ارتفع الفائض بنسبة 4.1% مقارنةً بشهر أغسطس 2024م، مدفوعًا بارتفاع الواردات بنسبة 7.4%.
وأظهرت النشرة أن الصين جاءت كأكبر شريك تجاري للمملكة، حيث شكّلت ما نسبته 16.2% من إجمالي الصادرات و26.4% من إجمالي الواردات، تلتها الإمارات العربية المتحدة بنسبة 11.1% من الصادرات و5.4% من الواردات، ثم الهند بنسبة 9.2% من الصادرات.
وبلغ مجموع صادرات المملكة إلى أهم 10 دول نحو 67.4% من الإجمالي، فيما استحوذت الواردات من أهم 10 دول على 64.5%.
وبيّنت النتائج أن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام كان المنفذ الرئيس لواردات المملكة؛ إذ استحوذ على 25.6% من الإجمالي، يليه ميناء جدة الإسلامي بنسبة 21.9%.
يذكر أن إحصاءات التجارة الدولية تعتمد على السجلات الإدارية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ووزارة الطاقة (للصادرات البترولية)،
وتصنّف صادرات وواردات المملكة وفقًا للنظام المنسق لتوصيف السلع الأساسية وترميزها (HS) المعتمد من منظمة الجمارك العالمية.

