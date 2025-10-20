زيادة أرباح “الدريس” الفصلية 34.5% إلى 113.8 مليون ريال ترامب: العلاقة مع الصين ستكون على ما يرام رغم التوتر التجاري أمطار وسيول وبرد على منطقة جازان ارتفاع أرباح الأهلي السعودي 20.5% إلى 6.47 مليار ريال الإحصاء: تباطؤ التضخم العقاري في الربع الثالث من 2025 إسرائيل تقصف حي الشجاعية في غزة رغم الهدنة زلزال بقوة 4.8 درجات يضرب شرق روسيا بالفيديو.. المغرب يفوز على الأرجنتين ويتوج بكأس العالم للشباب دراسة تحذر من تأثير تلوث الهواء على نمو دماغ الأطفال ارتفاع أسعار الذهب عالميًا
أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء تباطؤ التضخم العقاري في المملكة خلال الربع الثالث من عام 2025 إلى 1.3%، مسجلاً أدنى وتيرة نمو منذ سنوات، وذلك نتيجة تراجع أداء القطاع السكني إلى 0.9% للمرة الأولى منذ بداية عام 2024.
وأوضحت بيانات الهيئة، اليوم الاثنين، أن أسعار العقارات ارتفعت بنسبة 1.3% خلال الربع الثالث، مقارنةً بارتفاع 3.2% في الربع الثاني من العام الجاري، و2.6% في الفترة نفسها من عام 2024، ما يعكس تباطؤاً واضحاً في وتيرة نمو الأسعار.
ويُعزى الانخفاض إلى تراجع أسعار الأراضي السكنية وبعض الفلل والوحدات السكنية، في ظل استقرار نسبي في القطاع التجاري، ما يشير إلى تحوّل تدريجي في ديناميكيات السوق العقارية نحو مستويات أكثر توازناً.