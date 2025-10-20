Icon

الإحصاء: تباطؤ التضخم العقاري في الربع الثالث من 2025

الإثنين ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٢ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء تباطؤ التضخم العقاري في المملكة خلال الربع الثالث من عام 2025 إلى 1.3%، مسجلاً أدنى وتيرة نمو منذ سنوات، وذلك نتيجة تراجع أداء القطاع السكني إلى 0.9% للمرة الأولى منذ بداية عام 2024.

تباطؤ التضخم العقاري

وأوضحت بيانات الهيئة، اليوم الاثنين، أن أسعار العقارات ارتفعت بنسبة 1.3% خلال الربع الثالث، مقارنةً بارتفاع 3.2% في الربع الثاني من العام الجاري، و2.6% في الفترة نفسها من عام 2024، ما يعكس تباطؤاً واضحاً في وتيرة نمو الأسعار.

ويُعزى الانخفاض إلى تراجع أسعار الأراضي السكنية وبعض الفلل والوحدات السكنية، في ظل استقرار نسبي في القطاع التجاري، ما يشير إلى تحوّل تدريجي في ديناميكيات السوق العقارية نحو مستويات أكثر توازناً.

