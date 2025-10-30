الإعصار ميليسا يصل إلى جزر البهاما

وصل الإعصار “ميليسا” إلى جزر البهاما مصحوبًا برياح وأمطار غزيرة وعاصفة مد بحري خطيرة، وفقًا لما أعلنه المركز الوطني الأمريكي للأعاصير.

وأمرت حكومة البهاما بإجلاء السكان من ست جزر من بين أكثر من 700 جزيرة تشكل أرخبيل البلاد، كما تم نقل نحو 1500 شخص جوًا من المناطق المهددة قبل تعليق حركة الطيران.

وبسرعة رياح مستمرة بلغت نحو 150 كيلومترًا في الساعة، يصنف “ميليسا” الآن كإعصار من الفئة الأولى، ويتحرك مركز العاصفة بسرعة نحو الشمال الشرقي، بحسب خبراء الأرصاد الجوية.

يُذكر أن إعصار “ميليسا” قد وصل إلى اليابسة في جامايكا يوم الثلاثاء الماضي كإعصار من الفئة الخامسة، وهي من أقوى العواصف التي تم تسجيلها في المحيط الأطلسي، وأسفرت العاصفة عن مقتل أكثر من 30 شخصًا في المنطقة، معظمهم في هايتي، كما اجتاحت العاصفة أيضًا كوبا.