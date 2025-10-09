Icon

40 مشاركًا في شوط "جير تبع" بسباق الملواح ضمن معرض الصقور والصيد السعودي

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم
الخميس ٩ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٨ مساءً
الإنتاج المحلي تنتزع الصدارة في شوط “الحر” بسباق الملواح ضمن معرض الصقور
المواطن - فريق التحرير

لفتت صقور الإنتاج المحلي الأنظار في الشوط الخامس من سباق الملواح، الذي أقيم اليوم ضمن فعاليات معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بمَلهم (شمال مدينة الرياض).

ويجري السباق على مدى ستة أيام، ويختتم غدًا الجمعة، بجوائز إجمالية تصل إلى (600) ألف ريال.

وجاء شوط اليوم الخامس الذي خُصص لفئة (حر) قويًا إذ تنافس فيه (73) صقارًا، وتُوّج الفائزون بعد منافسة لافتة، إذ ظفرت صقور الإنتاج المحلي على المراكز الأولى، حيث حقق فهد محمد برغش المنصوري المركز الأول بصقره (رفسان)، وجاء حميد بن محمد برغش المنصوري بالصقر (عقاب) في المركز الثاني، كما حقق حمد بن سالم المري بصقره (الخيال) المركز الثالث.

ويحصل أصحاب المراكز الأولى على جوائز تتراوح بين (25) ألف ريال للمركز الأول، و(20) ألف ريال للمركز الثاني، و(15) ألف ريال للمركز الثالث، وعشرة آلاف للمركز الرابع، وسبعة آلاف للمركز الخامس، وخمسة آلاف للمركز السادس، بينما يحصل الفائزون من المركز السابع حتى العاشر على أربعة آلاف و(500) ريال، ويختتم سباق الملواح فعالياته غدًا، من خلال إقامة الشوط السادس والأخير والذي خصص لفئة (جير بيور).

 

