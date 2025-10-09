الإنتاج المحلي تنتزع الصدارة في شوط “الحر” بسباق الملواح ضمن معرض الصقور

40 مشاركًا في شوط “جير تبع” بسباق الملواح ضمن معرض الصقور والصيد السعودي تعليم نجران يدعو الطلبة للتسجيل في “بيبراس موهبة 2025” القبض على 3 مخالفين بحوزتهم 67 كائنًا فطريًا بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية 15 قتيلاً ومصابًا بقصف على مستشفى في الفاشر بدء إيداع دعم حساب المواطن دفعة شهر أكتوبر هيونداي تستدعي 135 ألف سيارة في أمريكا فراس البريكان أفضل لاعب في مباراة السعودية وإندونيسيا استمرار التسجيل في النسخة الثانية من “مياهثون” لتعزيز الابتكار في استدامة المياه البرلمان الإسباني يوافق على حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل انطلاقة تاريخية.. طيران الرياض تسير أولى رحلاتها إلى لندن خلال أيام
لفتت صقور الإنتاج المحلي الأنظار في الشوط الخامس من سباق الملواح، الذي أقيم اليوم ضمن فعاليات معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بمَلهم (شمال مدينة الرياض).
ويجري السباق على مدى ستة أيام، ويختتم غدًا الجمعة، بجوائز إجمالية تصل إلى (600) ألف ريال.
وجاء شوط اليوم الخامس الذي خُصص لفئة (حر) قويًا إذ تنافس فيه (73) صقارًا، وتُوّج الفائزون بعد منافسة لافتة، إذ ظفرت صقور الإنتاج المحلي على المراكز الأولى، حيث حقق فهد محمد برغش المنصوري المركز الأول بصقره (رفسان)، وجاء حميد بن محمد برغش المنصوري بالصقر (عقاب) في المركز الثاني، كما حقق حمد بن سالم المري بصقره (الخيال) المركز الثالث.
ويحصل أصحاب المراكز الأولى على جوائز تتراوح بين (25) ألف ريال للمركز الأول، و(20) ألف ريال للمركز الثاني، و(15) ألف ريال للمركز الثالث، وعشرة آلاف للمركز الرابع، وسبعة آلاف للمركز الخامس، وخمسة آلاف للمركز السادس، بينما يحصل الفائزون من المركز السابع حتى العاشر على أربعة آلاف و(500) ريال، ويختتم سباق الملواح فعالياته غدًا، من خلال إقامة الشوط السادس والأخير والذي خصص لفئة (جير بيور).