الإنتربول السعودي يستعرض مراحل إنشاء الإدارة العامة للشرطة الدولية بمعرض الصقور

تشارك الإدارة العامة للشرطة الدولية (الإنتربول السعودي) ضمن جناح وزارة الداخلية، في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مقره بمَلْهَم شمال مدينة الرياض حتى 11 أكتوبر 2025م من الساعة 3 عصرًا حتى الساعة 11 مساءً.

ويستعرض الإنتربول السعودي لزوّار الجناح، مراحل إنشاء الإدارة العامة للشرطة الدولية (الإنتربول) بوزارة الداخلية، والتعريف بمهام الإدارة لتعزيز الوعي بمكانة المملكة ودورها في مكافحة الجريمة والإرهاب على المستوى الدولي، وتعزيز أمن الحدود وحماية البيئة ومحاربة الفساد.

