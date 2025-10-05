الإنتربول السعودي يستعرض مراحل إنشاء الإدارة العامة للشرطة الدولية بمعرض الصقور فهد العليان: معرض الرياض الدولي للكتاب يعكس المكانة المرموقة للسعودية في الحراك الثقافي القدية تُنشِئ مركز التميّز السحابي بالشراكة مع ديلويت وجوجل الملك سلمان وولي العهد يهنئان سلطان بروناي دار السلام السعودية ودول أوبك بلس تُعدل إنتاج النفط وتؤكد التزامها باستقرار السوق البترولية مكة المكرمة والمدينة المنورة الأعلى حرارة بـ40 مئوية والسودة الأدنى الشرع: الشعب السوري فخور بالانتقال من الفوضى إلى الانتخابات “زاتكا” تدعو المنشآت إلى تقديم نماذج استقطاع الضريبة المرور يحدد أبرز 3 مسببات للحوادث المرورية في الشرقية الداخلية تنفّذ زيارات وورش عمل تخصصية مع سلطات إنفاذ القانون في دول الاتحاد الأوروبي
تشارك الإدارة العامة للشرطة الدولية (الإنتربول السعودي) ضمن جناح وزارة الداخلية، في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مقره بمَلْهَم شمال مدينة الرياض حتى 11 أكتوبر 2025م من الساعة 3 عصرًا حتى الساعة 11 مساءً.
ويستعرض الإنتربول السعودي لزوّار الجناح، مراحل إنشاء الإدارة العامة للشرطة الدولية (الإنتربول) بوزارة الداخلية، والتعريف بمهام الإدارة لتعزيز الوعي بمكانة المملكة ودورها في مكافحة الجريمة والإرهاب على المستوى الدولي، وتعزيز أمن الحدود وحماية البيئة ومحاربة الفساد.