الاتحاد يفوز على النصر ويكمل عقد دور الـ8 بكأس الملك

الثلاثاء ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥٩ مساءً
المواطن - فريق التحرير

فاز فريق الاتحاد على فريق النصر بهدفين مقابل هدف في الكلاسيكو المثير على ملعب “الأول بارك” في الرياض في ثمن نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

كأس خادم الحرمين

أحرز النجم الفرنسي كريم بنزيما الهدف الأول لصالح اتحاد جدة في الدقيقة 15، فيما أدرك أنجيلو التعادل لفريق النصر ضد الاتحاد في الدقيقة 30.

وعاد حسام عوار ليسجل هدف الفوز لـ العميد فى الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، فيما تبادل الفريقان الهجمات بالشوط الثاني لتنتهي المباراة بفوز الاتحاد بهدفين مقابل هدف للنصر.

ويكمل الاتحاد بذلك الفوز عقد الفرق المتأهلة لدور الـ 8 من بطولة كأس الملك.

