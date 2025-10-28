ختام فعاليات ملتقى “دِراية 2 – وعي يحميك” بحائل ب الاتحاد يفوز على النصر ويكمل عقد دور الـ8 بكأس الملك واحات النخيل في العُلا.. محطات مضيئة لأشهر المطاعم العالمية الهلال إلى ربع نهائي كأس الملك بالفوز على الأخدود مقتل 20 شخصًا خلال عملية للشرطة ضد عصابة إجرامية في البرازيل أمانة الشرقية: إغلاق طريق أبو حدرية الرئيسي باتجاه الجنوب مبادرة مستقبل الاستثمار تناقش الإنسانية وتحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد الرقمي ولي العهد يستعرض مجالات التعاون الرياضي مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على مدينة غزة تجمع طبي يناقش مستقبل رعاية الأورام النسائية والوراثية.. الخميس
فاز فريق الاتحاد على فريق النصر بهدفين مقابل هدف في الكلاسيكو المثير على ملعب “الأول بارك” في الرياض في ثمن نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
أحرز النجم الفرنسي كريم بنزيما الهدف الأول لصالح اتحاد جدة في الدقيقة 15، فيما أدرك أنجيلو التعادل لفريق النصر ضد الاتحاد في الدقيقة 30.
وعاد حسام عوار ليسجل هدف الفوز لـ العميد فى الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، فيما تبادل الفريقان الهجمات بالشوط الثاني لتنتهي المباراة بفوز الاتحاد بهدفين مقابل هدف للنصر.
ويكمل الاتحاد بذلك الفوز عقد الفرق المتأهلة لدور الـ 8 من بطولة كأس الملك.
