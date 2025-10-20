الاتحاد يهزم الشرطة العراقي برباعية في دوري أبطال أندية آسيا

في مباراة مثيرة احتضنها ملعب المدينة في العاصمة العراقية بغداد، حقق فريق الاتحاد السعودي فوزًا كبيرًا على مضيفه الشرطة العراقي بنتيجة 4-1، مساء الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أندية آسيا النخبة لكرة القدم، وسط حضور جماهيري تجاوز 32 ألف متفرج امتلأت بهم مدرجات الملعب.

تفاصيل المباراة

انطلقت المواجهة عند السابعة مساء، وبدأت بإثارة مبكرة بعدما افتتح فريق الشرطة التسجيل في الدقيقة 5 عبر اللاعب بسام شاكر، قبل أن يتمكن الفرنسي موسى ديابي من تعديل النتيجة للاتحاد في الدقيقة 17.

وفي الدقيقة 29، أضاف البرازيلي فابينيو الهدف الثاني للاتحاد، لينتهي الشوط الأول بتقدّم الفريق السعودي 2-1 بعد أداء هجومي مفتوح من الجانبين.

وشهد الشوط الأول جدلًا تحكيميًا واسعًا إثر تسديدة قوية للاعب الشرطة دومينيك ميندي ارتدت من القائم وتجاوزت خط المرمى، إلا أن الحكم الإماراتي لم يحتسبها هدفًا رغم الرجوع إلى تقنية الفيديو، ما أثار اعتراضات واسعة من الجهاز الفني للفريق العراقي.

الشوط الثاني

مع بداية الحصة الثانية، تلقى الاتحاد ضربة موجعة بطرد لاعبه دانيلو بيريرا في الدقيقة 50 بعد تدخل عنيف على دومينيك ميندي، إلا أن النقص العددي لم يمنع الفريق السعودي من مواصلة تفوقه.

ففي الدقيقة 61، أحرز حسام عوار الهدف الثالث بعد هجمة منظمة، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويسجل الهدف الرابع في الدقيقة 76 من هجمة مرتدة سريعة، ليقضي تمامًا على آمال الشرطة في العودة للمباراة.

تحليل الأداء

قدّم الاتحاد مباراة متوازنة هجوميًا ودفاعيًا رغم النقص العددي، مستفيدًا من سرعة لاعبيه وقدرتهم على استغلال المساحات، في حين ظهر الشرطة بأداء جيد في الارتداد الهجومي لكنه افتقد اللمسة الأخيرة والدقة أمام المرمى.

بهذه النتيجة، تراجع الشرطة إلى المركز الحادي عشر برصيد نقطة واحدة، بينما قفز الاتحاد إلى المركز السابع برصيد ثلاث نقاط، ليعزز آماله في المنافسة على بطاقات التأهل.