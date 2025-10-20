Icon

الاتحاد يهزم الشرطة العراقي برباعية في دوري أبطال أندية آسيا Icon حالات تستدعي تخفيف السرعة أو إيقاف المركبة Icon هيئة التأمين تُطلِق منصة ingate لتنظيم مؤتمر ومعرض التأمين العالمي Icon 4 آداب عند زيارة المسجد الحرام Icon رصد أكثر من 300 طائر من البجع الأبيض في محمية الملك سلمان Icon حساب المواطن: افصحوا عن دخل تمهير Icon أكثر من 1.8 مليون عقد أُصدِر للأفراد في قطاع تأجير السيارات Icon المواصفات تصدر أول علامة جودة للخرسانة المعالجة بثاني أكسيد الكربون Icon تراجع أسعار النفط 2% وانخفاض قيمة العقود الآجلة للبرنت Icon انطلاق مؤتمر الحوسبة في العمارة والفن غدًا بمشاركة نخبة من العلماء والأكاديميين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
وسط حضور جماهيري تجاوز 32 ألف متفرج

الاتحاد يهزم الشرطة العراقي برباعية في دوري أبطال أندية آسيا

الإثنين ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٠٩ مساءً
الاتحاد يهزم الشرطة العراقي برباعية في دوري أبطال أندية آسيا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

في مباراة مثيرة احتضنها ملعب المدينة في العاصمة العراقية بغداد، حقق فريق الاتحاد السعودي فوزًا كبيرًا على مضيفه الشرطة العراقي بنتيجة 4-1، مساء الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أندية آسيا النخبة لكرة القدم، وسط حضور جماهيري تجاوز 32 ألف متفرج امتلأت بهم مدرجات الملعب.

تفاصيل المباراة

انطلقت المواجهة عند السابعة مساء، وبدأت بإثارة مبكرة بعدما افتتح فريق الشرطة التسجيل في الدقيقة 5 عبر اللاعب بسام شاكر، قبل أن يتمكن الفرنسي موسى ديابي من تعديل النتيجة للاتحاد في الدقيقة 17.
وفي الدقيقة 29، أضاف البرازيلي فابينيو الهدف الثاني للاتحاد، لينتهي الشوط الأول بتقدّم الفريق السعودي 2-1 بعد أداء هجومي مفتوح من الجانبين.

قد يهمّك أيضاً
نونو سانتو يُعاني أمام الكبار

نونو سانتو يُعاني أمام الكبار

مواعيد مباريات دور الـ32 من كأس الملك

مواعيد مباريات دور الـ32 من كأس الملك

وشهد الشوط الأول جدلًا تحكيميًا واسعًا إثر تسديدة قوية للاعب الشرطة دومينيك ميندي ارتدت من القائم وتجاوزت خط المرمى، إلا أن الحكم الإماراتي لم يحتسبها هدفًا رغم الرجوع إلى تقنية الفيديو، ما أثار اعتراضات واسعة من الجهاز الفني للفريق العراقي.

الشوط الثاني

مع بداية الحصة الثانية، تلقى الاتحاد ضربة موجعة بطرد لاعبه دانيلو بيريرا في الدقيقة 50 بعد تدخل عنيف على دومينيك ميندي، إلا أن النقص العددي لم يمنع الفريق السعودي من مواصلة تفوقه.

ففي الدقيقة 61، أحرز حسام عوار الهدف الثالث بعد هجمة منظمة، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويسجل الهدف الرابع في الدقيقة 76 من هجمة مرتدة سريعة، ليقضي تمامًا على آمال الشرطة في العودة للمباراة.

تحليل الأداء

قدّم الاتحاد مباراة متوازنة هجوميًا ودفاعيًا رغم النقص العددي، مستفيدًا من سرعة لاعبيه وقدرتهم على استغلال المساحات، في حين ظهر الشرطة بأداء جيد في الارتداد الهجومي لكنه افتقد اللمسة الأخيرة والدقة أمام المرمى.

بهذه النتيجة، تراجع الشرطة إلى المركز الحادي عشر برصيد نقطة واحدة، بينما قفز الاتحاد إلى المركز السابع برصيد ثلاث نقاط، ليعزز آماله في المنافسة على بطاقات التأهل.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد