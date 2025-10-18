الاحتلال الإسرائيلي يسلّم جثامين 15 أسيرًا فلسطينيًا من قطاع غزة

وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا “سلمان العالمي للغة العربية” يكرّم 12 فائزًا من 10 دولٍ في مسابقة حَرْف وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بمحافظة العلا وظائف إدارية شاغرة في هيئة التأمين وظائف إدارية شاغرة بـ معهد الطاقة وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن جامعة نجران تحصل على براءة اختراع في مجال الطاقة المتجددة أمير القصيم يرعى حفل تخريج 167 حافظًا لكتاب الله ببريدة مستشار تقني: الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفًا فكريًا أو مجرد تقنية مستقبلية واشنطن تستعد لفرض رسوم على الصين بسبب النفط الروسي
أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عن جثامين 15 أسيرًا فلسطينيًا من سكان قطاع غزة، عبر منظمة الصليب الأحمر، ليرتفع بذلك عدد جثامين الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة إلى 135 جثمانًا.
في السياق، أفادت مؤسسات الأسرى الفلسطينية، أن بعض جثامين الأسرى المفرج عنهم في الدفعات الأربع، تظهر عليها علامات التنكيل وتكبيل الأيدي وتعصيب الأعين، إضافة إلى أن معظمها بأعضاء مسروقة.