الاحتلال الإسرائيلي يسلّم جثامين 15 أسيرًا فلسطينيًا من قطاع غزة

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عن جثامين 15 أسيرًا فلسطينيًا من سكان قطاع غزة، عبر منظمة الصليب الأحمر، ليرتفع بذلك عدد جثامين الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة إلى 135 جثمانًا.

في السياق، أفادت مؤسسات الأسرى الفلسطينية، أن بعض جثامين الأسرى المفرج عنهم في الدفعات الأربع، تظهر عليها علامات التنكيل وتكبيل الأيدي وتعصيب الأعين، إضافة إلى أن معظمها بأعضاء مسروقة.