Icon

وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا Icon “سلمان العالمي للغة العربية” يكرّم 12 فائزًا من 10 دولٍ في مسابقة حَرْف Icon وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بمحافظة العلا Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة التأمين Icon وظائف إدارية شاغرة بـ معهد الطاقة Icon وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن Icon جامعة نجران تحصل على براءة اختراع في مجال الطاقة المتجددة Icon أمير القصيم يرعى حفل تخريج 167 حافظًا لكتاب الله ببريدة Icon مستشار تقني: الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفًا فكريًا أو مجرد تقنية مستقبلية Icon واشنطن تستعد لفرض رسوم على الصين بسبب النفط الروسي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

الاحتلال الإسرائيلي يسلّم جثامين 15 أسيرًا فلسطينيًا من قطاع غزة

السبت ١٨ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:١٤ مساءً
الاحتلال الإسرائيلي يسلّم جثامين 15 أسيرًا فلسطينيًا من قطاع غزة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عن جثامين 15 أسيرًا فلسطينيًا من سكان قطاع غزة، عبر منظمة الصليب الأحمر، ليرتفع بذلك عدد جثامين الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة إلى 135 جثمانًا.

في السياق، أفادت مؤسسات الأسرى الفلسطينية، أن بعض جثامين الأسرى المفرج عنهم في الدفعات الأربع، تظهر عليها علامات التنكيل وتكبيل الأيدي وتعصيب الأعين، إضافة إلى أن معظمها بأعضاء مسروقة.

قد يهمّك أيضاً
مساعٍ دبلوماسية وإنسانية.. جهود سعودية على كافة الأصعدة لدعم الفلسطينيين

مساعٍ دبلوماسية وإنسانية.. جهود سعودية على كافة الأصعدة لدعم الفلسطينيين

مصر تقدر تصريحات ترامب بشأن عدم مطالبة سكان غزة بالمغادرة

مصر تقدر تصريحات ترامب بشأن عدم مطالبة سكان غزة بالمغادرة

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال الغذائية في مخيمات النازحين جنوب قطاع غزة
أخبار رئيسية

سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال الغذائية في...

أخبار رئيسية
الأمم المتحدة: إعادة إعمار غزة تتطلب 70 مليار دولار
العالم

الأمم المتحدة: إعادة إعمار غزة تتطلب 70...

العالم
الأمم المتحدة والصليب الأحمر يطالبان بفتح جميع المعابر إلى قطاع غزة
العالم

الأمم المتحدة والصليب الأحمر يطالبان بفتح جميع...

العالم