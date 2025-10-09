Icon

تمثل أملًا جديدًا لتخفيف المعاناة الإنسانية عن أبناء الشعب الفلسطيني

البديوي يرحب باتفاق غزة: يجب أن يكون بداية لمسار سياسي واضح لتهدئة شاملة

الخميس ٩ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٤٢ مساءً
البديوي يرحب باتفاق غزة: يجب أن يكون بداية لمسار سياسي واضح لتهدئة شاملة
المواطن - واس

رحب معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه بشأن قطاع غزة، والرامي إلى تنفيذ الخطوة الأولى من مبادرة فخامة الرئيس الأمريكي الرامية إلى وقف إطلاق النار والشروع في مسار يؤدي إلى تهدئة شاملة ودائمة.

وثمّن معالي الأمين العام، الجهود الكبيرة التي بذلها فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب، والدعم البنّاء الذي قدمته كل من دولة قطر وجمهورية مصر العربية والجمهورية التركية، في سبيل إنجاز هذا الاتفاق عبر مسار دبلوماسي حثيث وتنسيق متواصل.

تخفيف المعاناة الإنسانية

وأكد معاليه، أن هذه الخطوة تمثل أملًا جديدًا لتخفيف المعاناة الإنسانية عن أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، وفتح الطريق أمام معالجة الأوضاع المأساوية التي يعيشها المدنيون، لا سيما ما يتعلق بتوفير المساعدات الطبية والغذائية وضمان تدفق الدعم الإنساني بشكل آمن ومستدام.

كما شدّد على ضرورة أن تكون هذه المرحلة بداية لمسار سياسي واضح، يقود إلى انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، واستعادة الأمن والاستقرار، واستئناف الجهود الدولية الرامية لتحقيق حل عادل وشامل على أساس حل الدولتين، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة.

