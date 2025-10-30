البرازيل: ارتفاع قتلى عملية ريو إلى 121 شخصًا

ارتفعت حصيلة القتلى في مداهمة أمنية واسعة لعصابة تهريب مخدرات في أحياء فقيرة بريو دي جانيرو إلى 121 شخصًا، بينهم أربعة من رجال الشرطة.

وانطلقت العملية أمس الثلاثاء بعد تحقيق استمر عامًا ضد عصابة “كوماندو فيرميلهو”، التي تسيطر على تجارة المخدرات في منطقتي كومبليكسو دو أليماو.

ودعت منظمات حقوقية إلى فتح تحقيقات في الوفيات، ووصفت العملية بأنها من الأشد عنفًا في تاريخ البرازيل الحديث.