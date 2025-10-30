ارتفاع الطلب العالمي على الذهب إلى 3% توضيح من حساب المواطن بشأن احتساب الدعم ونتائج الأهلية اختلاس أكثر من 1.5 مليون يورو من الاتحاد الدولي لألعاب القوى البرازيل: ارتفاع قتلى عملية ريو إلى 121 شخصًا حرم أمير الرياض ترعى انطلاقة جمعية “إدراك للأورام” يوتيوب يدفع 24 مليون دولار لتسوية نزاع مع ترامب شقيقان يكسبان 335 ألف ريال من طرح الشواهين في مزاد نادي الصقور أمير القصيم يرعى انطلاق منافسات “باها القصيم تويوتا 2025” الأخضر يواجه كوت ديفوار والجزائر وديًّا استعدادًا لبطولة كأس العرب مجلس الأمن يندد بجرائم قوات الدعم السريع في الفاشر
ارتفعت حصيلة القتلى في مداهمة أمنية واسعة لعصابة تهريب مخدرات في أحياء فقيرة بريو دي جانيرو إلى 121 شخصًا، بينهم أربعة من رجال الشرطة.
وانطلقت العملية أمس الثلاثاء بعد تحقيق استمر عامًا ضد عصابة “كوماندو فيرميلهو”، التي تسيطر على تجارة المخدرات في منطقتي كومبليكسو دو أليماو.
ودعت منظمات حقوقية إلى فتح تحقيقات في الوفيات، ووصفت العملية بأنها من الأشد عنفًا في تاريخ البرازيل الحديث.