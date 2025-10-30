Icon

في مواجهة عصابة مخدرات

البرازيل: ارتفاع قتلى عملية ريو إلى 121 شخصًا

الخميس ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٢٥ مساءً
البرازيل: ارتفاع قتلى عملية ريو إلى 121 شخصًا
المواطن - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة القتلى في مداهمة أمنية واسعة لعصابة تهريب مخدرات في أحياء فقيرة بريو دي جانيرو إلى 121 شخصًا، بينهم أربعة من رجال الشرطة.

وانطلقت العملية أمس الثلاثاء بعد تحقيق استمر عامًا ضد عصابة “كوماندو فيرميلهو”، التي تسيطر على تجارة المخدرات في منطقتي كومبليكسو دو أليماو.

ودعت منظمات حقوقية إلى فتح تحقيقات في الوفيات، ووصفت العملية بأنها من الأشد عنفًا في تاريخ البرازيل الحديث.

