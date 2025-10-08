فراس البريكان أفضل لاعب في مباراة السعودية وإندونيسيا استمرار التسجيل في النسخة الثانية من “مياهثون” لتعزيز الابتكار في استدامة المياه البرلمان الإسباني يوافق على حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل انطلاقة تاريخية.. طيران الرياض تسير أولى رحلاتها إلى لندن خلال أيام الأخضر يفوز على إندونيسيا ويقترب من التأهل لكأس العالم 2026 رئيس وزراء فرنسا المستقيل: حكومة جديد خلال 48 ساعة مروج الشبو المخدر في قبضة رجال الأمن بالشرقية منتخب مصر يفوز على جيبوتي ويتأهل إلى كأس العالم 2026 بالفيديو.. حريق ضخم بمنطقة الحرفيين في مصر توافد جماهيري كثيف في معرض الرياض الدولي للكتاب 2025
وافق البرلمان الإسباني، اليوم، على قانون حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل، الذي قدمه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز في سبتمبر الماضي، بهدف وقف ما وصفه بـ”الإبادة الجماعية في غزة”.
وصوّت على القانون الذي حظي بتأييد (178) صوتًا مقابل (169) صوتًا، بعدما حصلت الحكومة التي لا تملك الغالبية البرلمانية على دعم أربعة نواب من حزب بوديموس اليساري المتطرف، لم يُعلنوا قرارهم حتى صباح الأربعاء.