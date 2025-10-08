البرلمان الإسباني يوافق على حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل

وافق البرلمان الإسباني، اليوم، على قانون حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل، الذي قدمه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز في سبتمبر الماضي، بهدف وقف ما وصفه بـ”الإبادة الجماعية في غزة”.

حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل

وصوّت على القانون الذي حظي بتأييد (178) صوتًا مقابل (169) صوتًا، بعدما حصلت الحكومة التي لا تملك الغالبية البرلمانية على دعم أربعة نواب من حزب بوديموس اليساري المتطرف، لم يُعلنوا قرارهم حتى صباح الأربعاء.