وتحقيق السلام العادل والشامل

البرلمان العربي: اتفاق وقف إطلاق النار خطوة لإنهاء المعاناة الإنسانية في غزة

الخميس ٩ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٥١ مساءً
المواطن - فريق التحرير

رحّب رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وعد ذلك خطوة أساسية نحو إنهاء المعاناة الإنسانية وتحقيق السلام العادل والشامل.

تعزيز الاستقرار في المنطقة

وأشاد بالجهود التي أسهمت في التوصل إلى الاتفاق، خاصة دور مصر وقطر وتركيا، إلى جانب المساعي الأمريكية لإنهاء التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

ودعا اليماحي إلى الالتزام الكامل ببنود الاتفاق، ووقف الممارسات الإسرائيلية الأحادية، مؤكدًا استمرار دعم البرلمان العربي لحقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة.

