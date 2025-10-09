البرلمان العربي: اتفاق وقف إطلاق النار خطوة لإنهاء المعاناة الإنسانية في غزة

40 مشاركًا في شوط “جير تبع” بسباق الملواح ضمن معرض الصقور والصيد السعودي تعليم نجران يدعو الطلبة للتسجيل في “بيبراس موهبة 2025” القبض على 3 مخالفين بحوزتهم 67 كائنًا فطريًا بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية 15 قتيلاً ومصابًا بقصف على مستشفى في الفاشر بدء إيداع دعم حساب المواطن دفعة شهر أكتوبر هيونداي تستدعي 135 ألف سيارة في أمريكا فراس البريكان أفضل لاعب في مباراة السعودية وإندونيسيا استمرار التسجيل في النسخة الثانية من “مياهثون” لتعزيز الابتكار في استدامة المياه البرلمان الإسباني يوافق على حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل انطلاقة تاريخية.. طيران الرياض تسير أولى رحلاتها إلى لندن خلال أيام
رحّب رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وعد ذلك خطوة أساسية نحو إنهاء المعاناة الإنسانية وتحقيق السلام العادل والشامل.
وأشاد بالجهود التي أسهمت في التوصل إلى الاتفاق، خاصة دور مصر وقطر وتركيا، إلى جانب المساعي الأمريكية لإنهاء التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
ودعا اليماحي إلى الالتزام الكامل ببنود الاتفاق، ووقف الممارسات الإسرائيلية الأحادية، مؤكدًا استمرار دعم البرلمان العربي لحقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة.