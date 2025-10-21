Icon

مايكروسوفت تصلح ثغرة أمنية في معالجة طلبات الـhttp Icon فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية مع نظيره الهولندي Icon أمانة الحدود الشمالية تطرح 11 فرصة استثمارية بطلعة التمياط Icon الأمم المتحدة تحذر من الاعتداءات الإسرائيلية على المزارعين الفلسطينيين Icon ساركوزي يدخل السجن في سابقة لرئيس فرنسي Icon الحكومة الرقمية تعلن انطلاق تحدي الابتكار 2025 Icon سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا بتداولات 4.9 مليارات ريال Icon حرس الحدود بمكة المكرمة يقدم المساعدة لمواطن تعرض لوعكة صحية Icon ولي العهد يستقبل الأمراء والعلماء والوزراء وجمعًا من المواطنين Icon مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11545 نقطة Icon

عملية إعادة الإعمار في سوريا ستتطلب استجابة دولية منسقة

البنك الدولي: تكلفة إعادة إعمار سوريا تقدر بـ 216 مليار دولار

الثلاثاء ٢١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٢٥ مساءً
البنك الدولي: تكلفة إعادة إعمار سوريا تقدر بـ 216 مليار دولار
المواطن - فريق التحرير

قدّر البنك الدولي تكلفة إعادة إعمار سوريا بنحو (216) مليار دولار أمريكي، وذلك بعد أكثر من 13 عامًا من النزاع، مؤكدًا أن عملية إعادة الإعمار في سوريا ستتطلب استجابة دولية منسقة.

وأوضح البنك الدولي، في تقرير أصدره اليوم، أن تقييم الأضرار المادية وإعادة الإعمار في سوريا يغطي الفترة 2011 – 2024، مشيرًا إلى أن تقديرات إعادة الإعمار تشمل (82) مليار دولار للبنية التحتية الأساسية مثل الطرق وشبكات الكهرباء والمياه، و(75) مليار دولار للمباني السكنية، و(59) مليار دولار للمباني غير السكنية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات والمنشآت العامة.

وأكد أن عملية إعادة الإعمار في سوريا ستتطلب استجابة دولية منسقة تشمل دعم المؤسسات العامة، وإعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية، وتحسين الخدمات الأساسية، مبينًا أن التعافي الاقتصادي سيظل هشًا ما لم تُعالج الأسباب الجذرية.
وأشار البنك الدولي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لسوريا انخفض من (67.5) مليار دولار في عام 2011 إلى (21.4) مليار دولار في عام 2024، ما يعكس تدهورًا اقتصاديًا حادًا نتيجة الصراع الطويل والعقوبات وتراجع الإنتاج المحلي.
وأوضح أن الاقتصاد السوري انكمش بنسبة (1.5%) خلال عام 2024، متوقعًا نموًا طفيفًا بنسبة (1%) في عام 2025 مع استمرار القيود الأمنية ونقص السيولة وتعليق جزء من المساعدات الخارجية.

