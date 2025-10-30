البنك المركزي الأوروبي يُبقي معدلات الفائدة دون تغيير الديوان الملكي: وفاة الأمير خالد بن محمد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود إطلاق مبادرة منح الابتكار في تحديات صناعة الأمن السيبراني غرامة مليون ريال لشركة تأمين لمخالفتها نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إطلاق اسم الأمير خالد الفيصل على مركز الأبحاث ومبنى كلية القانون بجامعة الفيصل وزارة المالية: 270 مليار ريال إيرادات ميزانية الربع الثالث 2025 لندن تحتضن معرضًا مصورًا للأميرة البريطانية أليس خلال زيارتها للسعودية عام 1938 ضبط مقيم تحرش بامرأة في القصيم ضبط 6 مخالفين لاستغلالهم الرواسب في حائل انطلاق تمرين مركز الحرب الجوي الصاروخي بمشاركة القوات الجوية في الإمارات
أبقى البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير، حيث ثبت البنك معدل تسهيل الإيداع الرئيسي عند (2%) للمرة الثالثة على التوالي، بعد أن خفّضه آخر مرة في يونيو.
ونشر المركزي الأوربي في بيان اليوم أن معدل التضخم لا يزال قريبًا من الهدف المتوسط الأجل البالغ (2%)، مشيرًا إلى أن تقييم مجلس المحافظين وتوقعات التضخم لم يتغير بشكل كبير.
يذكر أن معدل التضخم في منطقة اليورو ارتفع بشكل طفيف إلى (2.2%) في سبتمبر الماضي، بعد أن كان (2%) في الشهر السابق، ويرجع ذلك الارتفاع إلى زيادة أسعار الخدمات.