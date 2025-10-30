Icon

الخميس ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٥٦ مساءً
البنك المركزي الأوروبي يُبقي معدلات الفائدة دون تغيير
المواطن - فريق التحرير

أبقى البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير، حيث ثبت البنك معدل تسهيل الإيداع الرئيسي عند (2%) للمرة الثالثة على التوالي، بعد أن خفّضه آخر مرة في يونيو.

ونشر المركزي الأوربي في بيان اليوم أن معدل التضخم لا يزال قريبًا من الهدف المتوسط الأجل البالغ (2%)، مشيرًا إلى أن تقييم مجلس المحافظين وتوقعات التضخم لم يتغير بشكل كبير.

يذكر أن معدل التضخم في منطقة اليورو ارتفع بشكل طفيف إلى (2.2%) في سبتمبر الماضي، بعد أن كان (2%) في الشهر السابق، ويرجع ذلك الارتفاع إلى زيادة أسعار الخدمات.

