ثمن جهودهم في غرس القيم والمعرفة لدى الطلاب والطالبات

البنيان في اليوم العالمي للمعلم: أنتم من يزرع الأمل ويضيء دروب المستقبل

الأحد ٥ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠٧ صباحاً
البنيان في اليوم العالمي للمعلم: أنتم من يزرع الأمل ويضيء دروب المستقبل
المواطن - فريق التحرير

وجّه وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، رسالة شكر وتقدير للمعلمين والمعلمات في السعودية، بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، مثنياً ومشيدًا بدورهم المحوري في بناء الأجيال وصناعة مستقبل الوطن.

وقال البنيان، عبر حسابه في منصة إكس بهذه المناسبة: “إن الوطن يعتز بعطاء المعلمين والمعلمات، ويثمّن جهودهم في غرس القيم والمعرفة لدى الطلاب والطالبات”.

أنتم من يزرع الأمل

وأضاف:”زملائي المعلمين والمعلمات، بمناسبة اليوم العالمي للمعلم؛ لكم منّا تقدير، ومن الوطن امتنان. سيظل المستقبل شاهداً على عظيم أثركم، فأنتم من يزرع الأمل ويضيء بالعلم والقيم دروب أبنائنا وبناتنا.. شكراً لكم”.

هذا ويحتفل العالم بـ اليوم العالمي للمعلمين في 5 أكتوبر من كل عام، حيث يهدف هذا اليوم إلى تقدير دور المعلمين الحيوي في بناء الأجيال وتطوير المجتمعات.

تأسس هذا اليوم في عام 1994 للاحتفال بتوقيع توصية اليونسكو ومنظمة العمل الدولية لعام 1966 بشأن وضع المعلمين، والتي وضعت معايير لمعالجة قضايا المعلمين حول العالم.

ركائز اليوم العالمي للمعلم

يركز الاحتفال باليوم العالمي للمعلمين على عدة أهداف رئيسية:

تقدير المعلمين: تسليط الضوء على جهود المعلمين ودورهم في صياغة المستقبل.

تحسين أوضاعهم: الدعوة لتحسين ظروف عمل المعلمين وتوفير بيئة مناسبة لهم.

رفع الوعي: نشر الوعي بأهمية التعليم الجيد وضرورة ضمان حصول كل طفل على تعليم منظم يقوده معلمون مؤهلون.

