Icon

البيئة تطرح فرصتين للاستثمار في قطاع المتنزهات الوطنية بمكة المكرمة Icon تسجيل 184 موقعًا تراثيًا وأثريًا وعمرانيًا جديدًا بهيئة التراث في الباحة Icon أمير الرياض يستقبل الهزري المتنازل عن قاتل ابنه ويشيد بموقفه Icon عادات صحية بعد الـ 60 تعزز الصحة والمناعة Icon عطل في “أمازون ويب سيرفيسز” يشل سناب شات Icon ضبط مواطن مخالف بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية Icon ضبط مواطن لارتكابه مخالفة الشروع في الصيد دون ترخيص بتبوك Icon طرح 42 مشروعًا عبر منصة استطلاع Icon تنبيه من رياح شديدة تحجب الرؤية على حائل Icon إطلاق برنامج التعليم الإلكتروني بمعهد الحرم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

البيئة تطرح فرصتين للاستثمار في قطاع المتنزهات الوطنية بمكة المكرمة

الإثنين ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٠٠ مساءً
البيئة تطرح فرصتين للاستثمار في قطاع المتنزهات الوطنية بمكة المكرمة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، طرح فرصتين استثماريتين لإنشاء متنزهين وطنيين، على مساحة إجمالية تبلغ 511,976 مترًا مربعًا في منطقة مكة المكرمة؛ للإسهام في الحفاظ على الغطاء النباتي وتنميته، ودعم الأنشطة البيئية والسياحية والترفيهية، إضافة إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص.

وأوضحت الوزارة، أن الفرصة الاستثمارية الأولى، تضمنت إنشاء متنزه بري بمركز حلي جزء رقم (1) في محافظة القنفذة، على مساحة إجمالية تبلغ 486,976 مترًا مربعًا، منوهة إلى أن آخر موعد للتقديم على هذه الفرصة، 30 ديسمبر 2025م.
وأشارت إلى أن الفرصة الاستثمارية الثانية، تضمنت إنشاء متنزه الشفا الوطني جزء رقم (1) بمحافظة الطائف، على مساحة إجمالية تبلغ 25 ألف متر مربع، وأن آخر يوم للتقديم على هذه الفرصة، هو الثاني من شهر نوفمبر 2025م.

قد يهمّك أيضاً
4 محاور لصناعة وجهة عالمية في قلب جدة

4 محاور لصناعة وجهة عالمية في قلب جدة

الداخلية : استمرار منع التجول الكامل طوال اليوم في مدينة مكة المكرمة

الداخلية : استمرار منع التجول الكامل طوال اليوم في مدينة مكة المكرمة

ودَعت الوزارة المستثمرين الراغبين في التقديم لهذه الفرص، للحصول على كراسة الشروط والمواصفات عبر منصة “فرص”، والاستفادة من الاستثمار في قطاع المتنزهات الوطنية، للإسهام في تنمية الغطاء النباتي والحفاظ عليه.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

حرس الحدود بمكة ينقذ مقيمين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر
السعودية اليوم

حرس الحدود بمكة ينقذ مقيمين تعطلت واسطتهما...

السعودية اليوم
“البيئة” تطلق خدمة إصدار رخصة ممارسة النشاط الزراعي
السعودية اليوم

“البيئة” تطلق خدمة إصدار رخصة ممارسة النشاط...

السعودية اليوم
نائب أمير مكة المكرمة يوجه بمضاعفة الجهود لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن
السعودية اليوم

نائب أمير مكة المكرمة يوجه بمضاعفة الجهود...

السعودية اليوم