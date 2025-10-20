البيئة تطرح فرصتين للاستثمار في قطاع المتنزهات الوطنية بمكة المكرمة

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، طرح فرصتين استثماريتين لإنشاء متنزهين وطنيين، على مساحة إجمالية تبلغ 511,976 مترًا مربعًا في منطقة مكة المكرمة؛ للإسهام في الحفاظ على الغطاء النباتي وتنميته، ودعم الأنشطة البيئية والسياحية والترفيهية، إضافة إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص.

وأوضحت الوزارة، أن الفرصة الاستثمارية الأولى، تضمنت إنشاء متنزه بري بمركز حلي جزء رقم (1) في محافظة القنفذة، على مساحة إجمالية تبلغ 486,976 مترًا مربعًا، منوهة إلى أن آخر موعد للتقديم على هذه الفرصة، 30 ديسمبر 2025م.

وأشارت إلى أن الفرصة الاستثمارية الثانية، تضمنت إنشاء متنزه الشفا الوطني جزء رقم (1) بمحافظة الطائف، على مساحة إجمالية تبلغ 25 ألف متر مربع، وأن آخر يوم للتقديم على هذه الفرصة، هو الثاني من شهر نوفمبر 2025م.

ودَعت الوزارة المستثمرين الراغبين في التقديم لهذه الفرص، للحصول على كراسة الشروط والمواصفات عبر منصة “فرص”، والاستفادة من الاستثمار في قطاع المتنزهات الوطنية، للإسهام في تنمية الغطاء النباتي والحفاظ عليه.