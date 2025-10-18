Icon

عبر منصة "نما" الإلكترونية

“البيئة” تطلق خدمة إصدار رخصة ممارسة النشاط الزراعي

السبت ١٨ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٣٥ مساءً
"البيئة" تطلق خدمة إصدار رخصة ممارسة النشاط الزراعي
المواطن - فريق التحرير

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن إطلاق خدمة إصدار رخصة ممارسة النشاط الزراعي، عبر منصة “نما” الإلكترونية؛ لتمكين الممارسين للنشاط الزراعي من الحصول على الرخصة، وفق آلية تحديث بيانات الأنشطة المقامة في الحيازة الزراعية، وذلك ضمن جهودها لتطوير القطاع الزراعي، والإسهام في دعم وتعزيز الإنتاج الزراعي، بما يسهم في تحقيق نسب عالية من الاكتفاء الذاتي للمنتجات الزراعية المستهدفة وفقًا للإستراتيجية الوطنية، وتماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

رخصة ممارسة النشاط الزراعي

وأوضحت الوزارة، أن إصدار الرخصة يتيح للمستفيد تسجيل بيانات كافة الأنشطة الزراعية؛ الحيوانية، والسمكية، وإصدار الرخصة بناءً على ذلك، مبينة أن الرخصة ستمكّن المزارعين من الاستفادة من الخدمات التي يتم تقدمها للمزارعين.

ودعت الوزارة المزارعين والمستثمرين، إلى المبادرة بتحديث بياناتهم، وتسجيل الأنشطة الزراعية، وإصدار الرخصة، وذلك عبر الدخول إلى منصة نما الإلكترونية، عبر الرابط التالي: https://naama.sa.

