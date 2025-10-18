“البيئة” تطلق خدمة إصدار رخصة ممارسة النشاط الزراعي

وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا “سلمان العالمي للغة العربية” يكرّم 12 فائزًا من 10 دولٍ في مسابقة حَرْف وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بمحافظة العلا وظائف إدارية شاغرة في هيئة التأمين وظائف إدارية شاغرة بـ معهد الطاقة وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن جامعة نجران تحصل على براءة اختراع في مجال الطاقة المتجددة أمير القصيم يرعى حفل تخريج 167 حافظًا لكتاب الله ببريدة مستشار تقني: الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفًا فكريًا أو مجرد تقنية مستقبلية واشنطن تستعد لفرض رسوم على الصين بسبب النفط الروسي
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن إطلاق خدمة إصدار رخصة ممارسة النشاط الزراعي، عبر منصة “نما” الإلكترونية؛ لتمكين الممارسين للنشاط الزراعي من الحصول على الرخصة، وفق آلية تحديث بيانات الأنشطة المقامة في الحيازة الزراعية، وذلك ضمن جهودها لتطوير القطاع الزراعي، والإسهام في دعم وتعزيز الإنتاج الزراعي، بما يسهم في تحقيق نسب عالية من الاكتفاء الذاتي للمنتجات الزراعية المستهدفة وفقًا للإستراتيجية الوطنية، وتماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأوضحت الوزارة، أن إصدار الرخصة يتيح للمستفيد تسجيل بيانات كافة الأنشطة الزراعية؛ الحيوانية، والسمكية، وإصدار الرخصة بناءً على ذلك، مبينة أن الرخصة ستمكّن المزارعين من الاستفادة من الخدمات التي يتم تقدمها للمزارعين.
ودعت الوزارة المزارعين والمستثمرين، إلى المبادرة بتحديث بياناتهم، وتسجيل الأنشطة الزراعية، وإصدار الرخصة، وذلك عبر الدخول إلى منصة نما الإلكترونية، عبر الرابط التالي: https://naama.sa.