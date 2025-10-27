التأمينات: إيقاف الخدمات لا يؤثر ولا يمنع من إيداع مستحقات المستفيد استمرار حركة سكان غزة نحو الشمال وسط نقص حاد في المياه والغذاء والخدمات هيئة التأمين توقف المتحدة بعد رصد عدد من المخالفات تأجيل أكثر من 1400 رحلة جوية مع استمرار إغلاق الحكومة الأمريكية استخدام الهاتف أثناء القيادة من أبرز المشتّتات المسبّبة للحوادث المرورية الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو الطاولة المستديرة الاستثمارية المشتركة بين السعودية وسوريا.. مبادرات سعودية لدعم الأشقاء حرس الحدود ينقذ مواطنين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر بجدة ولي العهد يلتقي رئيس وزراء باكستان سكني: العمل لايزال قائمًا لإيداع مبالغ الدعم
أكدت التأمينات الاجتماعية أن إيقاف الخدمات لا يؤثر ولا يمنع من إيداع مستحقات المستفيد في حسابه البنكي.
أما عن مدد الاشتراك بأنظمة التأمين والتقاعد، فأوضحت التأمينات أنه يقصد بمدد الاشتراك، مدد الاشتراك المحتسبة وفقًا لأحكام نظام التقاعد المدني أو نظام التأمينات الاجتماعية أو كليهما، ويمتد ذلك إلى المدد المعتبرة في حكم المدد المقضية في نظام واحد من هذين النظامين”.
وأضافت: “يعد المشترك الذي يبلغ في تاريخ سريان نظام التأمينات الجديد سن (48) و(6) أشهر ميلادية في حكم من بلغ سن الخمسين سنة هجرية”.
وتابعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل نأمل الاطلاع على المنصة التوعوية من خلال الرابط التالي “اضغط هنا“.