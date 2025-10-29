Icon

برعاية عبدالعزيز بن سعود.. انطلاق مؤتمر أبشر 2025 ومبادرة أبشر طويق ديسمبر القادم Icon السماك الأعزل يزين سماء السعودية لـ13 يومًا Icon التأمينات تطلق خدمة الدفع التلقائي لتحسين تجربة أصحاب العمل Icon ترامب يلمّح إلى خفض الرسوم على الصين Icon ضبط مواطن رعى 50 رأسًا من الأغنام في مواقع محظورة بمحمية الملك عبدالعزيز Icon روائع الأوركسترا السعودية تعود إلى الرياض في نوفمبر Icon ما الإجراء حال بيع المؤجر للعقار قبل انتهاء العقد؟ Icon رياح شديدة على منطقة حائل حتى السابعة مساء  Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس تركيا  Icon نمو الإيرادات التشغيلية في قطاع الأعمال بنسبة 3.9% خلال 2024 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

التأمينات تطلق خدمة الدفع التلقائي لتحسين تجربة أصحاب العمل

الأربعاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٠٣ مساءً
التأمينات تطلق خدمة الدفع التلقائي لتحسين تجربة أصحاب العمل
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أطلقت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خدمة الدفع التلقائي عبر موقع “GOSI”، وذلك لتحسين تجربة أصحاب العمل، وتعزيز الالتزام التأميني من خلال السداد التلقائي للالتزامات في المواعيد المحددة بشكل سلس ومنتظم، مما يساعد أصحاب العمل في المحافظة على استقرار أعمالهم واستدامتها.

تسهيل عمليات الدفع

وتهدف الخدمة إلى تسهيل عمليات الدفع لأصحاب العمل من خلال تمكينهم من تفعيل خاصية السداد التلقائي للفواتير، وذلك عبر حفظ بيانات البطاقة الائتمانية المعتمدة في حساب المنشأة، ليتم خصم قيمة الفاتورة مباشرة عند إصدارها في بداية كل شهر, ويمكن تفعيل الخدمة من خلال حساب المنشأة في موقع “GOSI”.

قد يهمّك أيضاً
التأمينات: إيقاف الخدمات لا يؤثر ولا يمنع من إيداع مستحقات المستفيد

التأمينات: إيقاف الخدمات لا يؤثر ولا يمنع من إيداع مستحقات المستفيد

التأمينات توضح ضوابط وشروط صرف تعويض الأمومة

التأمينات توضح ضوابط وشروط صرف تعويض الأمومة

يذكر أن إطلاق خدمة الدفع التلقائي يجسد التزام التأمينات الاجتماعية بتسريع التحول الرقمي في خدماتها ورفع كفاءتها التشغيلية، وتقديم حلول مبتكرة تواكب تطلعات العملاء، وترسخ مكانتها بصفتها جهة رائدة في تقديم حلول تأمينية مبتكرة تخدم المشتركين وأصحاب العمل بكفاءة عالية، وترفع مستويات رضاهم عن الخدمات المقدمة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

التأمينات توضح ضوابط وشروط صرف تعويض الأمومة
أخبار رئيسية

التأمينات توضح ضوابط وشروط صرف تعويض الأمومة

أخبار رئيسية
التأمينات: إيقاف الخدمات لا يؤثر ولا يمنع من إيداع مستحقات المستفيد
السعودية اليوم

التأمينات: إيقاف الخدمات لا يؤثر ولا يمنع...

السعودية اليوم