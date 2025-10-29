برعاية عبدالعزيز بن سعود.. انطلاق مؤتمر أبشر 2025 ومبادرة أبشر طويق ديسمبر القادم السماك الأعزل يزين سماء السعودية لـ13 يومًا التأمينات تطلق خدمة الدفع التلقائي لتحسين تجربة أصحاب العمل ترامب يلمّح إلى خفض الرسوم على الصين ضبط مواطن رعى 50 رأسًا من الأغنام في مواقع محظورة بمحمية الملك عبدالعزيز روائع الأوركسترا السعودية تعود إلى الرياض في نوفمبر ما الإجراء حال بيع المؤجر للعقار قبل انتهاء العقد؟ رياح شديدة على منطقة حائل حتى السابعة مساء الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس تركيا نمو الإيرادات التشغيلية في قطاع الأعمال بنسبة 3.9% خلال 2024
أطلقت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خدمة الدفع التلقائي عبر موقع “GOSI”، وذلك لتحسين تجربة أصحاب العمل، وتعزيز الالتزام التأميني من خلال السداد التلقائي للالتزامات في المواعيد المحددة بشكل سلس ومنتظم، مما يساعد أصحاب العمل في المحافظة على استقرار أعمالهم واستدامتها.
وتهدف الخدمة إلى تسهيل عمليات الدفع لأصحاب العمل من خلال تمكينهم من تفعيل خاصية السداد التلقائي للفواتير، وذلك عبر حفظ بيانات البطاقة الائتمانية المعتمدة في حساب المنشأة، ليتم خصم قيمة الفاتورة مباشرة عند إصدارها في بداية كل شهر, ويمكن تفعيل الخدمة من خلال حساب المنشأة في موقع “GOSI”.
يذكر أن إطلاق خدمة الدفع التلقائي يجسد التزام التأمينات الاجتماعية بتسريع التحول الرقمي في خدماتها ورفع كفاءتها التشغيلية، وتقديم حلول مبتكرة تواكب تطلعات العملاء، وترسخ مكانتها بصفتها جهة رائدة في تقديم حلول تأمينية مبتكرة تخدم المشتركين وأصحاب العمل بكفاءة عالية، وترفع مستويات رضاهم عن الخدمات المقدمة.