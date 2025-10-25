التأمينات توضح ضوابط وشروط صرف تعويض الأمومة اختتام تمرين «السيف الأزرق – 4» بين القوات البحرية ونظيرتها الصينية في الجبيل ثعابين تشبه الكوبرا تثير الفزع في قرية مصرية فتح باب التوقيع على أول اتفاقية عالمية لمكافحة الجريمة السيبرانية مانشستر يونايتد يفوز على برايتون ترامب يلتقي أمير قطر على متن طائرته الرئاسية بالدوحة إطلاق “تحدي الكم” لتمكين الكفاءات الوطنية في الحوسبة الكمية الشباب يتعادل مع ضمك في دوري روشن رصد مذنب ليمون في سماء القصيم لماذا الوقت يمضي سريعاً؟.. دراسة توضح
كشفت التأمينات الاجتماعية، عن تفاصيل ضوابط وشروط صرف تعويض الأمومة للمشتركة المشمولة بـ نظام التأمينات الاجتماعية.
جاء ذلك في رد من التأمينات، على سؤال جاء فيه : “ما هي شروط صرف تعويض الأمومة للمشتركة؟”.
وأوضحت التأمينات الاجتماعية أن شروط صرف تعويض الأمومة للمشتركة تشمل التالي:
كما أوضحت التأمينات الاجتماعية أن التسجيل الزامي في حال وجود علاقة عمل، ويتم التسجيل عن طريق جهة العمل بحد أقصى نهاية شهر الالتحاق بالعمل.
وأضافت التأمينات، أنه في حال تجاوز صاحب العمل المهلة يمكن تقديم طلب إضافة مدة بأثر رجعي عبر الرابط وإتباع إرشادات الخدمة هنا.
في سياق آخر، وفي إطار جهودها لتعزيز الأنشطة التفاعلية والتواصل في مجتمع المتقاعدين، أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن تنظيم النسخة الثانية من سباق “تقدير” للمشي للمتقاعدين، يوم السبت الموافق 1 نوفمبر 2025م بمدينة أبها بمنطقة عسير، وذلك بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضة للجميع.
ويهدف السباق إلى إتاحة الفرصة للمشاركين لخوض تجربة رياضية واجتماعية ثرية، تحفّزهم على تبنّي أسلوب حياة صحي ومستدام، وتعريفهم بمزايا برنامج “تقدير” وما يقدمه من خدمات وعروض نوعية تثمّن جهود المتقاعدين وتُعزّز جودة حياتهم.
وستنطلق فعاليات السباق في حديقة المشهد بمدينة أبها في السابعة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا، ويتضمن السباق 3 مسارات، المسار الأول بطول 1.3 كم، والمسار الثاني بطول 2.6 كم، والمسار الثالث بطول 5 كم، ويمكن للراغبين في المشاركة في السباق التسجيل عبر تطبيق GOSI.
وتأتي النسخة الثانية من السباق امتدادًا للنجاح والإقبال اللافت الذي حققته النسخة الأولى التي أُقيمت في فبراير الماضي بالمدينة الرقمية بالرياض، إذ تعتزم المؤسسة على التوسع في تنظيم السباق خلال المراحل القادمة في عدد من مناطق المملكة؛ تعزيزًا لحضور البرنامج وتوسيعًا لدائرة المستفيدين من فعالياته الاجتماعية والرياضية.
الجدير بالذكر أن سباق “تقدير” يعد إحدى مبادرات برنامج “تقدير” أحد برامج المسؤولية الاجتماعية المقدمة لفئة المتقاعدين تقديرًا لهم على ما بذلوه من عطاء خلال مسيرتهم المهنية، إذ يقوم البرنامج على عقد الشراكات المهمة مع العديد من شركاء النجاح لتقديم خدمات متنوعة للمتقاعدين والمتقاعدات والمستفيدين ضمن مسارات البرنامج وأهدافه.
كما أوضحت التأمينات الاجتماعية: أن خطوات خدمة التسجيل بأثر رجعي تشمل الخطوات التالية:
النقر على “ابدأ الخدمة” وتسجيل الدخول.
اختيار الاشتراكات.
النقر على الخيارات ثم اختيار “إضافة مدة اشتراك – أنظمة التأمينات/ أنظمة التقاعد المدني والعسكري”.
تعبئة البيانات المطلوبة ثم النقر على حفظ ومتابعة.
إرفاق المستندات المطلوبة والموافقة على الإقرار ثم النقر على حفظ ومتابعة.
إدخال رمز التحقق ثم النقر على تقديم.
في سياق متصل، أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المعنى والمقصود برسالة “لم يعوض عنها” التي تظهر في حسابات بعض المستفيدين.
وقالت التأمينات، عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس: “يقصد بهذه الرسالة عدم صرف مدد الاشتراك عبر منفعة الدفعة الواحدة في نظام التأمينات الاجتماعية أو منفعة المكافأة في نظام التقاعد المدني”.
في سياق متصل، أكدت التأمينات الاجتماعية أن إصدار وثيقة العمل الحر لا يؤثر بأي حال من الأحوال على المعاش الخاص بالمستفيد في نظام التأمينات.
في سياق متصل، أكدت التأمينات الاجتماعية، أنه لا يوجد شراء مدد خدمة في نظام التأمينات في الوقت الحالي وفقا لنظام التأمينات.
جاء ذلك في رد من التأمينات على سؤال مستفيد استفسر بشأن مدى إمكانية شراء مدد خدمة في نظام التأمينات الاجتماعية.
أما عن مدد الاشتراك بأنظمة التأمين والتقاعد، فأوضحت التأمينات أنه يقصد بمدد الاشتراك، مدد الاشتراك المحتسبة وفقًا لأحكام نظام التقاعد المدني أو نظام التأمينات الاجتماعية أو كليهما، ويمتد ذلك إلى المدد المعتبرة في حكم المدد المقضية في نظام واحد من هذين النظامين”.
وأضافت: “يعد المشترك الذي يبلغ في تاريخ سريان نظام التأمينات الجديد سن (48) و(6) أشهر ميلادية في حكم من بلغ سن الخمسين سنة هجرية”.
وتابعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل نأمل الاطلاع على المنصة التوعوية من خلال الرابط التالي “اضغط هنا“.