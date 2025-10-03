Icon

التأمينات: حالتان لإيقاف نصيب المستفيدة من المعاش التقاعدي

الجمعة ٣ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:١٢ مساءً
التأمينات: حالتان لإيقاف نصيب المستفيدة من المعاش التقاعدي
المواطن - فريق التحرير

أعادت التأمينات الاجتماعية التذكير بأنه يتم إيقاف نصيب المستفيدة من المعاش التقاعدي في الحالات التالية: (الزواج – الالتحاق بإحدى الوظائف الحكومية).

خطوات خدمة التسجيل بأثر رجعي

كما قالت التأمينات: إن خطوات خدمة التسجيل بأثر رجعي كما يلي:

النقر على “ابدأ الخدمة” وتسجيل الدخول.
اختيار الاشتراكات.
النقر على الخيارات ثم اختيار “إضافة مدة اشتراك – أنظمة التأمينات/ أنظمة التقاعد المدني والعسكري”​.
تعبئة البيانات المطلوبة ثم النقر على حفظ ومتابعة.
إرفاق المستندات المطلوبة والموافقة على الإقرار ثم النقر على حفظ ومتابعة.
إدخال رمز التحقق ثم النقر على تقديم.

كذلك تفاعلت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين بشأن الفئات المشمولة بتعديلات نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية.

تعديلات التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية

وقالت التأمينات، عبر موقعها الرسمي، ردًّا على سؤال جاء فيه “ما هي الفئات المشمولة بتعديلات نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الحاليين؟”: “تسري تعديلات نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الحاليين على من تقل أعمارهم عن خمسين سنـة هجــرية ولديهم مـــدد اشـــتراك أقل من مائتين وأربعين شهــرًا وقت سريان نظام التأمينات الاجتماعية الجديد”.

مدد الاشتراك بأنظمة التأمين والتقاعد

وأضافت التأمينات الاجتماعية: “يقصد بمدد الاشتراك أعلاه مدد الاشتراك المحتسبة وفقًا لأحكام نظام التقاعد المدني أو نظام التأمينات الاجتماعية أو كليهما، ويمتد ذلك إلى المدد المعتبرة في حكم المدد المقضية في نظام واحد من هذين النظامين”.

وقالت التأمينات: يعد المشترك الذي يبلغ في تاريخ سريان نظام التأمينات الجديد سن (48) و(6) أشهر ميلادية في حكم من بلغ سن الخمسين سنة هجرية.

وتابعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل نأمل الاطلاع على المنصة التوعوية من خلال الرابط التالي “اضغط هنا​“.

