التحف اليابانية تزيّن أجنحة معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025

الثلاثاء ٧ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٨ مساءً
التحف اليابانية تزيّن أجنحة معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025
المواطن - فريق التحرير

حرصت اليابان على المشاركة في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025، الذي ينظم فعالياته نادي الصقور السعودي في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال الرياض، ويستمر حتى 11 أكتوبر الجاري، مستقبِلًا زوّاره من العائلات والأفراد من مختلف فئات المجتمع، ويضم فعاليات متنوعة من بينها أنشطة موجهة للأطفال.

وبيّنت المشاركة اليابانية إيريكا، أنها اقتنت هذه التحفة من مزاد في اليابان لاحتوائها على الفضة وقيمتها الفنية العالية التي بلغت نحو 20 ألف ريال، مضيفةً أنها أحضرتها خصيصًا من طوكيو للمشاركة في المعرض الذي وصفته بأنه تجربة ثقافية مميزة تربط بين الشرق والشرق الأقصى.

وأشارت إلى أن السعوديين أبدوا اهتمامًا لافتًا بالأعمال اليابانية وبثقافة الصقور، مؤكدة أن تربية الصقور موجودة في اليابان لكنها محدودة الانتشار، فيما عبّرت عن إعجابها بلطافة السعوديين واهتمامهم بالثقافة اليابانية، مبديةً سعادتها بما لمسته من معرفة واسعة لدى الزوار بالأنمي الياباني مثل “ون بيس” و”ناروتو”، وهو ما اعتبرته دليلًا على التقارب الثقافي بين الشعبين.

ويُعد المعرض وجهةً عالميةً تجمع الهواة والمختصين من مختلف الدول، ويضم أجنحة متخصصة في مستلزمات الصقارة والأسلحة والمعدات، إلى جانب فعاليات ثقافية وعائلية تُبرز موروث الجزيرة العربية.

 

