التخصصي يوقع اتفاقية للكشف عن الأمراض الوراثية للأطفال حديثي الولادة

الثلاثاء ٧ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٢٤ مساءً
التخصصي يوقع اتفاقية للكشف عن الأمراض الوراثية للأطفال حديثي الولادة
المواطن - واس

وقّع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، اتفاقية شراكة مع معهد رادي لطب الجينوم للأطفال بالولايات المتحدة، للتعاون في تطوير منصة لإجراء فحوصات جينية متقدمة للأطفال حديثي الولادة، للكشف عن نحو 500 مرض وراثي قابل للعلاج والوقاية، ويسهم في حماية الأطفال من المضاعفات الخطيرة ويدعم التدخل العلاجي في الوقت المناسب.

وأقيمت مراسم التوقيع في مقر مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، بحضور قيادات من الجانبين، ومثّل المستشفى الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض الدكتور بيورن زويغا، فيما مثّل معهد رادي لطب الجينوم للأطفال بالولايات المتحدة الرئيس التنفيذي البروفيسور ستيفن كينغزمور.

وتشمل مجالات التعاون، جمع وتحليل بيانات تسلسل الجينوم للأطفال حديثي الولادة، وإجراء أبحاث سريرية لتقييم الفائدة والجدوى الاقتصادية للفحص الجيني، وتطوير بروتوكولات قياسية قابلة للتطبيق عالميًا، إلى جانب تعزيز التوعية المجتمعية وتثقيف الكوادر الصحية حول الفحص الجيني.

وتمثل هذه الاتفاقية خطوة إستراتيجية، تعزز مكانة التخصصي في مجال الطب الدقيق والفحص الجيني، وتفتح آفاقًا للتعاون مع مؤسسات بحثية رائدة عالميًا، وتدعم مسيرة الابتكار العلمي.

يُذكر أن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، صُنف الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والـ 15 عالميًا ضمن قائمة أفضل 250 مؤسسة رعاية صحية أكاديمية حول العالم لعام 2025، والعلامة التجارية الصحية الأعلى قيمة في المملكة والشرق الأوسط، وذلك بحسب “براند فاينانس” (Finance Brand) لعام2025 ، كما أدرج ضمن قائمة أفضل المستشفيات الذكية في العالم لعام 2025 من قبل مجلة نيوزويك (Newsweek).

