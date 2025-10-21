Icon

صحة وطب‎

التدريبات الرياضية أفضل علاج لأوجاع التهاب مفاصل الركبة

الثلاثاء ٢١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٣ صباحاً
المواطن - واس

توصلت دراسة جديدة نشرتها الدورية الطبية “British Medical Journal” أن ممارسة بعض التدريبات البدنية مثل الآيروبكس والمشي والسباحة تساعد على تخفيف أوجاع الركبة الناجمة عن مرض التهاب المفاصل الذي يعرف أيضًا باسم “الفصال العظمي”، وتسهم في تحسين الوظائف الحركية للمريض.

وأكد الباحثون أن ممارسة تدريبات الآيروبكس بشكل منتظم، إضافة إلى رياضات المشي والسباحة وركوب الدراجات هو على الأرجح أكثر وسيلة فعالة لتخفيف الألم وتحسين القدرة على السير وتحسين جودة الحياة بشكل عام لمرضى الفصال العظمي.

ويحدث الفصال العظمي بسبب تآكل الغضاريف التي تبطن أطراف عظام الركبة؛ مما يسبب شعورًا بالألم والورم وعدم القدرة على الحركة بسهولة، ورغم أن هذه الحالة المرضية قد تصيب أي مفصل من مفاصل الجسم، فإن هذا المرض يشيع حدوثه في مفاصل الركبة، حيث أثبتت دراسات أن نحو (30%) من البالغين فوق سن (45 عامًا) يعانون من التهاب مفاصل الركبة، وأن نصفهم تقريبًا يشكون من آلام مبرحة وأعراض أخرى ترتبط بهذا المرض.

واستندت هذه الدراسة على نتائج (217) تجربة عشوائية أجريت خلال الفترة ما بين (1990) و(2024) وشارك فيها (684.15) ألف متطوع، واعتمدت على قياس مدى تحسن مرضى التهاب المفاصل في حالة ممارسة بعض التدريبات البدنية الشائعة مقارنة بمجموعة التحكم التي لم تمارس أي تدريبات رياضية.

وحرص الباحثون في إطار هذه التجارب على قياس معدلات تحسن الشعور بالألم واستعادة القدرة على الحركة بعد ممارسة التدريبات الرياضية على المدى القصير (4 أسابيع) والمتوسط (12 أسبوعًا) والطويل (24 أسبوعًا).

