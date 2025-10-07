التدريبات الرياضية تقلل الإحساس بالجوع

توصل فريق من الباحثين في الولايات المتحدة إلى أن مركبًا كيميائيًا يتكون في الجسم أثناء ممارسة التدريبات الرياضية يثبّط الشعور بالجوع داخل المخ.

وتوصل الباحثون من مجموعة جامعات ومؤسسات بحثية أمريكية من بينها كلية طب جامعة “ستانفورد” ومؤسسة “دان دنكان” البحثية للأمراض العصبية في تكساس، أن المركب الكيميائي “Lac Phe” الذي يفرزه الجسم أثناء التدريبات الرياضية، يثبّط الشعور بالجوع عن طريق التأثير على الخلايا العصبية في المخ، وأكّدوا أن هذا الاكتشاف قد يساعد في التوصل إلى علاجات جديدة لمشكلة السمنة وزيادة الوزن.

وخلال الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية Nature Metabolism المتخصصة في أمراض التمثيل الغذائي، تبيّن للباحثين بعد إجراء سلسلة اختبارات على فئران التجارب، أن المجهود البدني يقلل الشهية لدى الفئران، ويساعد في إنقاص الوزن.

ويقول الباحث يانج هي، وهو أستاذ مساعد متخصص في أمراض الأعصاب في مؤسسة “دان دانكان” البحثية: “تعتبر ممارسة التدريبات الرياضية بانتظام وسيلة فعالة لإنقاص الوزن، والوقاية من الأمراض المرتبطة بالسمنة مثل السكري وأمراض القلب”، مضيفًا في تصريحات للموقع الإلكتروني “سايتيك ديلي” المتخصص في الأبحاث العلمية أن “الرياضة تساعد في إنقاص الوزن عن طريق زيادة كمية الطاقة التي يستهلكها الجسم، ولكن هناك آليات أخرى على الأرجح تساعد في هذه العملية أيضًا”.

وأوضح يانج: “لقد تحرينا طريقة تنظيم المخ للشهية وسلوكيات التغذية، ووجدنا أن المركب Lac Phe ينطوي على أهميته في مساعدة الأشخاص الذين يحتاجون إلى إنقاص أوزانهم”.

وتوصّل الباحثون، إلى أن هذا المركب الكيميائي يعمل بشكل مباشر على الخلايا العصبية من نوعية AgRP الموجودة في منطقة تحت المهاد داخل المخ، وهي المسؤولة عن تنشيط الشعور بالجوع، وتقليل نشاطها، مما يسمح بتنشيط نوع آخر من الخلايا العصبية التي تعطي شعورًا بالشبع وتحمل اسم خلايا PVH.