السعودية اليوم
حصاد اليوم
في 141 كلية للبنين والبنات

“التدريب التقني” ينفذ مشروع قياس جودة مخرجات الكليات التقنية

الأحد ١٢ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:١٩ صباحاً
“التدريب التقني” ينفذ مشروع قياس جودة مخرجات الكليات التقنية
المواطن - فريق التحرير

نفَّذت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أربع مراحل من مشروع قياس جودة مخرجات الكليات التقنية (بنين وبنات) وفروع الكليات؛ الذي يهدف إلى تحسين مخرجات برامج التدريب التقني، ورفع جودتها لتلبية متطلبات سوق العمل، حيث بلغ إجمالي المستفيدين (47054) متدربًا ومتدربة.
وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة، فهد العتيبي، أن عدد الكليات التقنية التي نفذت اختبار قياس جودة مخرجات الكليات التقنية وصل في مرحلته الرابعة إلى (141) كلية تقنية وفرع كلية، حيث بلغ إجمالي الاختبارات المُنفذة فيها (92825) اختبارًا.

وأضاف أن الاختبار يقيس المعارف والمهارات والقدرات التخصصية التي اكتسبها المتدربون والمتدربات، إضافةً إلى السمات الشخصية مثل: الانضباط، والتواصل، والقدرة على العمل الجماعي، وغيرها من الخصائص المطلوبة في العمل، وبلغ عدد التخصصات التي تمّ قياس جودة مخرجاتها (43) تخصصًا حتى الآن.

يُذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ستعمل على التوسع في مشروع قياس جوة مخرجات الكليات التقنية ليشمل عددًا أكبر من المتدربين والمتدربات، ويتم تنفيذ هذه الاختبارات إلكترونيًا على منصة التدريب الإلكتروني، بواقع اختبار لكل فصل تدريبي، وتسهم نتائجها في تحسين وتطوير الخطط التدريبية والمناهج بما يلبي حاجة سوق العمل.

