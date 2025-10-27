التدريب التقني ينفذ 528 برنامجًا لتهيئة الخريجين لسوق العمل

أقامت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 311 ملتقى ومعرضًا للتوظيف بالشراكة مع عدة جهات خلال فترة التسعة الأشهر الأولى من العام الحالي 2025م، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها في التنسيق الوظيفي لخريجي وخريجات الكليات التقنية والمعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية.

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي، أن المؤسسة تنفذ عددًا من البرامج والأنشطة التي تدعم أعمال التنسيق الوظيفي للخريجين مع مراجعة دورية لها بهدف ضمان تحقيق مستهدفاتها، التي من أبرزها توفير فرص وظيفية تتلاءم مع تخصصات الخريجين، ومن تلك الجهود، تنفيذ 528 برنامجًا يُعنى بتهيئة الخريج لسوق العمل، وذلك لتأهيل الخريجين والخريجات وإكسابهم المهارات اللازمة للالتحاق بسوق العمل، إضافةً إلى توقيع 95 مذكرة تفاهم مع عدة جهات للإسهام في توظيف الخريجين، وكذلك عقد 862 لقاءً مع مديري الموارد البشرية من عدة جهات في قطاع الأعمال.

وأشار إلى أن المؤسسة تتابع مرحلة ما بعد التوظيف من خلال قياس رضا الأطراف المعنية عبر دراسة وتحليل الاستبانات الخاصة بذلك، حيث تمّ خلال ذات الفترة تحليل 1574 استبانة لقياس رضا أصحاب العمل و 16051 استبانة لقياس رضا الخريجين، حيث تمثل تلك البيانات أحد نماذج التغذية الراجعة؛ للإسهام في تحسين وتطوير خطط، وبرامج التنسيق الوظيفي بالمؤسسة.