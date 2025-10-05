Icon

خلال الفصل الأول الجاري

التدريب التقني: 76 ألف متدرب ومتدربة بالأكاديميات العالمية في الكليات التقنية 

الأحد ٥ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢١ صباحاً
التدريب التقني: 76 ألف متدرب ومتدربة بالأكاديميات العالمية في الكليات التقنية 
المواطن - فريق التحرير

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أن عدد المتدربين والمتدربات الملتحقين بالأكاديميات العالمية في الكليات التقنية بلغ ( 76,575 ) متدربًا ومتدربة خلال الفصل التدريبي الأول من العام الجاري.

وأكد المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي أن المؤسسة تعمل على التحديث المستمر لخططها وبرامجها التدريبية التي تقدمها في المنشآت التدريبية، كما تحرص على مواكبة الممارسات العالمية وتوظيف أحدث التقنيات في العملية التدريبية؛ بهدف تأهيل وتطوير مهارات الكوادر الوطنية، وذلك من خلال عقد الشراكات مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة لتقديم مصادر وبرامج تدريبية متقدمة وتشغيل أكاديميات متخصصة في الكليات التقنية.

وأشار العتيبي، إلى أن المؤسسة تعمل حاليًا على تشغيل خمس أكاديميات عالمية في الكليات التقنية، وهي: أكاديمية مايكروسوفت العالمية، وأكاديمية سيسكو العالمية، وأكاديمية أوراكل العالمية، وأكاديمية هواوي العالمية، وأكاديمية ساب العالمية.

يذكر أن إجمالي عدد فروع الأكاديميات المعتمدة في الكليات يصل إلى 220 أكاديمية، ويقدم البرامج التدريبية فيها 1218 مدربًا ومدربة من ذوي الخبرة والاختصاص.

