التعليم تعلن عن موعد فتح برنامج فرص لشاغلي الوظائف التعليمية

الثلاثاء ١٤ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٥٤ مساءً
التعليم تعلن عن موعد فتح برنامج فرص لشاغلي الوظائف التعليمية
المواطن - فريق التحرير

أعلنت وزارة التعليم عن موعد فتح برنامج فرص لشاغلي الوظائف التعليمية.

وقالت الوزارة عبر منصة إكس اليوم الثلاثاء، إن فترة التقديم تبدأ من 27/4/1447 الموافق 19/10/2025 إلى 08/05/1447 الموافق 30/10/2025.

وتابعت وزارة التعليم أنه يمكن الدخول إلى الحساب في نظام فارس بشكل دوري للاطلاع على الفرص والتخصصات المتاحة.

 

