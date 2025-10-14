التعليم تعلن عن موعد فتح برنامج فرص لشاغلي الوظائف التعليمية

أعلنت وزارة التعليم عن موعد فتح برنامج فرص لشاغلي الوظائف التعليمية.

وقالت الوزارة عبر منصة إكس اليوم الثلاثاء، إن فترة التقديم تبدأ من 27/4/1447 الموافق 19/10/2025 إلى 08/05/1447 الموافق 30/10/2025.

وتابعت وزارة التعليم أنه يمكن الدخول إلى الحساب في نظام فارس بشكل دوري للاطلاع على الفرص والتخصصات المتاحة.