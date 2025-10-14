التعليم تعلن عن موعد فتح برنامج فرص لشاغلي الوظائف التعليمية

بيئة الرياض تسلّم أول موقع لتربية وإنتاج الخيل بالمنطقة فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها مع نظيره البرتغالي مقتل 6 فلسطينيين بنيران إسرائيلية في اليوم الخامس من وقف إطلاق النار مجلس عسكري يتولى الحكم في مدغشقر وظائف إدارية شاغرة بـ مجموعة روشن وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي للتنمية وظائف شاغرة بـ وزارة الصناعة والثروة المعدنية أكثر من 26 مليار ريال فائض الميزان التجاري السعودي ضبط مواطن ارتكب مخالفة التخييم في محمية الملك عبدالعزيز الملكية زاتكا: احذروا الإعلانات المضللة التي تدّعي تخفيض الضرائب
أعلنت وزارة التعليم عن موعد فتح برنامج فرص لشاغلي الوظائف التعليمية.
وقالت الوزارة عبر منصة إكس اليوم الثلاثاء، إن فترة التقديم تبدأ من 27/4/1447 الموافق 19/10/2025 إلى 08/05/1447 الموافق 30/10/2025.
وتابعت وزارة التعليم أنه يمكن الدخول إلى الحساب في نظام فارس بشكل دوري للاطلاع على الفرص والتخصصات المتاحة.