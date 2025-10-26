التعليم تنشر جداول الحصص الدراسية اليومية للأسبوع الدراسي العاشر

نشرت وزارة التعليم، اليوم الأحد، ممثلة في قنوات “عين” جداول الحصص الدراسية اليومية للأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الأول عبر قنوات “عين” ومنصة “مدرستي” التعليمية.

جداول الحصص الدراسية

وتشمل الجداول الحصص الدراسية لمراحل التعليم العام عبر قنوات “عين” ومنصة “مدرستي”، التي تبدأ من الساعة السابعة صباحاً.

ويُعاد بث المواد الدراسية على مدار اليوم عبر تردد (12437) على “عرب سات”، ويمكن للطلاب متابعة جداول الحصص الدراسية اليومية عبر حساب قنوات “عين” و”مدرستي” على موقع يوتيوب.