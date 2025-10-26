التعليم تنشر جداول الحصص الدراسية اليومية للأسبوع الدراسي العاشر

أمير حائل يرعى حفل افتتاح ملتقى دراية في نسخته الثانية تعليم عسير يدعو للتسجيل في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على عدة مناطق شرطة الرياض تباشر واقعة اعتداء على قائد مركبة ومرافقه بسلاح أبيض دوري روشن.. النصر يواصل صدارة الترتيب والهلال يحسم الكلاسيكو التأمينات توضح ضوابط وشروط صرف تعويض الأمومة اختتام تمرين «السيف الأزرق – 4» بين القوات البحرية ونظيرتها الصينية في الجبيل ثعابين تشبه الكوبرا تثير الفزع في قرية مصرية فتح باب التوقيع على أول اتفاقية عالمية لمكافحة الجريمة السيبرانية مانشستر يونايتد يفوز على برايتون
نشرت وزارة التعليم، اليوم الأحد، ممثلة في قنوات “عين” جداول الحصص الدراسية اليومية للأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الأول عبر قنوات “عين” ومنصة “مدرستي” التعليمية.
وتشمل الجداول الحصص الدراسية لمراحل التعليم العام عبر قنوات “عين” ومنصة “مدرستي”، التي تبدأ من الساعة السابعة صباحاً.
ويُعاد بث المواد الدراسية على مدار اليوم عبر تردد (12437) على “عرب سات”، ويمكن للطلاب متابعة جداول الحصص الدراسية اليومية عبر حساب قنوات “عين” و”مدرستي” على موقع يوتيوب.
