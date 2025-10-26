Icon

التعليم تنفي تقليص إداراتها التعليمية إلى خمس مناطق كبرى

الأحد ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٠٢ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أكدت وزارة التعليم أن ما تم تداوله عبر بعض المنصات بشأن تقليص إدارات التعليم إلى خمس مناطق تعليمية كبرى عارٍ من الصحة تمامًا.

ودعت الوزارة على لسان متحدثها الرسمي بمنصة إكس إلى أهمية استقاء المعلومات والأخبار المتعلقة بقطاع التعليم من القنوات الرسمية التابعة لها، سواء عبر موقعها الإلكتروني أو حساباتها الموثقة على منصات التواصل الاجتماعي، تجنّبًا لتداول الشائعات والمعلومات المضللة.

