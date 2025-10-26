التعليم تنفي تقليص إداراتها التعليمية إلى خمس مناطق كبرى

طيران ناس يتوج كأفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط علاج جديد يقي مرضى السكري من فقدان البصر ضوابط التجديد التلقائي لعقود الإيجار وآلية الإلغاء خطوات إصدار نسخة محدّثة من شهادة الميلاد عبر أبشر جديد مسروقات اللوفر.. توقيف رجلين أحدهما قبل سفره بلحظات ارتفاع أرباح سابك للمغذيات في الربع الثالث مفتي المملكة ينوّه بدعم القيادة لجهاز الإفتاء ويُثني على جهود الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ برعاية الملك سلمان.. انطلاق مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار غدًا حرس الحدود بمكة المكرمة يقدم المساعدة لمواطن تعرض لوعكة صحية مطار الملك سلمان الدولي يطلق هويته البصرية تحت شعار “رحلتك.. وجهتك”
أكدت وزارة التعليم أن ما تم تداوله عبر بعض المنصات بشأن تقليص إدارات التعليم إلى خمس مناطق تعليمية كبرى عارٍ من الصحة تمامًا.
ودعت الوزارة على لسان متحدثها الرسمي بمنصة إكس إلى أهمية استقاء المعلومات والأخبار المتعلقة بقطاع التعليم من القنوات الرسمية التابعة لها، سواء عبر موقعها الإلكتروني أو حساباتها الموثقة على منصات التواصل الاجتماعي، تجنّبًا لتداول الشائعات والمعلومات المضللة.