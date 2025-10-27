التوابل الحارة وسيلة فعالة لتقليل السعرات الحرارية

كشفت دراسة أمريكية أن إضافة لمسة من التوابل الحارة إلى الوجبة الغذائية تعتبر وسيلة فعالة لتقليل كمية الغذاء التي يتناولها الشخص وبالتالي الحد من السعرات الحرارية التي يحصل عليها.

وبحسب الدراسة التي أجراها فريق بحثي من جامعة بنسلفانيا الأمريكية، وجد الباحثون أن الفلفل الحار والتوابل المماثلة تؤثر على كمية الطعام الذي يتناوله الفرد في كل وجبة.

وأكدت الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية متخصصة في العلوم الغذائية أن الوجبات المتبلة تجعل الشخص يقلل من كمية الطعام التي يتناولها والسعرات التي يحصل عليها.

تأثير التوابل الحارة

وشملت التجربة تقديم وجبات متبلة بدرجات مختلفة من الفلفل الحار إلى مجموعة من المتطوعين مع قياس كمية الطعام التي يتناولها كل متطوع مع الحفاظ على مذاق الوجبة بشكل عام.

وتبين من التجربة أن زيادة كمية التوابل الحارة يؤثر على سرعة تناول الوجبة وتقليل كمية الطعام والسعرات التي يستهلكها كل متطوع، أوضحت كانينهام أن المشاركين في التجربة كانوا يتناولون الطعام الحار بوتيرة أبطأ بمعنى أنهم كانوا يحتفظون بالطعام في أفواههم لفترة أطول مما يساعد في إعطاء شعور بالامتلاء والشبع، مما يجعلهم يأكلون كميات أقل من الطعام.

وأكد الباحث جون هايز استاذ علوم التغذية وأحد المشاركين في الدراسة أن هذه النتائج “تشير إلى إمكانية استخدام الفلفل الحار كاستراتيجية للحد من مشكلة الإفراط من استهلاك الغذاء”.