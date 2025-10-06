الجنيه الإسترليني يتراجع أمام الدولار ويستقر مقابل اليورو

سجّل الجنيه الإسترليني خلال تعاملات اليوم، تراجعًا أمام الدولار، فيما استقرّ أمام العملة الأوروبية الموحدة (يورو).

ووفقًا لتقارير مراكز المال البريطانية، تراجع الإسترليني بنسبة (0.35%) أمام الدولار ليتداول عند مستوى (1.34434) دولار.

وحافظ الإسترليني على قدر من الاستقرار أمام اليورو؛ إذ ارتفع بنسبة (0.07%) ليُسجّل (1.15041) يورو.