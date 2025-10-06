Icon

الجنيه الإسترليني يتراجع أمام الدولار ويستقر مقابل اليورو

الإثنين ٦ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٠٨ مساءً
المواطن - واس

سجّل الجنيه الإسترليني خلال تعاملات اليوم، تراجعًا أمام الدولار، فيما استقرّ أمام العملة الأوروبية الموحدة (يورو).

ووفقًا لتقارير مراكز المال البريطانية، تراجع الإسترليني بنسبة (0.35%) أمام الدولار ليتداول عند مستوى (1.34434) دولار.

وحافظ الإسترليني على قدر من الاستقرار أمام اليورو؛ إذ ارتفع بنسبة (0.07%) ليُسجّل (1.15041) يورو.

