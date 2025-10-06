الجنيه الإسترليني يتراجع أمام الدولار ويستقر مقابل اليورو المهارات الرقمية تصوغ معيار النمو الجديد في ليرن سفارة السعودية في تركيا تحذر المواطنين من الطقس انطلاق بطولة وكالة شؤون الأفواج الأمنية لكرة القدم الثانية سلمان للإغاثة يوزّع 501 سلة غذائية في ريف دمشق حساب المواطن: لا يتم إضافة العمالة المنزلية ضمن التابعين المصري خالد العناني رئيسًا لمنظمة اليونيسكو الذكاء الاصطناعي يهدد 44 وظيفة حرس الحدود ينقذ طفلًا من الغرق أثناء السباحة في ينبع سلمان للإغاثة يوزّع 754 سلة غذائية في محلية بورتسودان السودانية
سجّل الجنيه الإسترليني خلال تعاملات اليوم، تراجعًا أمام الدولار، فيما استقرّ أمام العملة الأوروبية الموحدة (يورو).
ووفقًا لتقارير مراكز المال البريطانية، تراجع الإسترليني بنسبة (0.35%) أمام الدولار ليتداول عند مستوى (1.34434) دولار.
وحافظ الإسترليني على قدر من الاستقرار أمام اليورو؛ إذ ارتفع بنسبة (0.07%) ليُسجّل (1.15041) يورو.