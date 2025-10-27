Icon

الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو

الإثنين ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٢٥ مساءً
الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو
المواطن - واس

سجّل الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”.

وبلغ الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند (1.3332) دولار أمريكي، بارتفاع (0.14) في المئة، فيما صعد مقابل العملة الأوروبية إلى (1.1455) يورو بنسبة (0.03) في المئة.

