الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع أمام اليورو

سجّل الجنيه الإسترليني اليوم انخفاضًا مقابل الدولار الأمريكي وارتفاعًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة “اليورو”.
وبلغ الإسترليني مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند (1.3376) دولار أمريكي، بانخفاض (0.22%)، فيما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى (1.1520) يورو، بنسبة (0.04%).