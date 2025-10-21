Icon

الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع أمام اليورو

الثلاثاء ٢١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٠ مساءً
الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع أمام اليورو
المواطن - فريق التحرير

سجّل الجنيه الإسترليني اليوم انخفاضًا مقابل الدولار الأمريكي وارتفاعًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة “اليورو”.

وبلغ الإسترليني مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند (1.3376) دولار أمريكي، بانخفاض (0.22%)، فيما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى (1.1520) يورو، بنسبة (0.04%).

