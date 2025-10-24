Icon

الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو

الجمعة ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٣٧ مساءً
المواطن - واس

سجّل الجنيه الإسترليني اليوم انخفاضًا مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”.

وبلغ الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند (1.3297) دولار أمريكي، بانخفاض (0.21%)، فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية إلى (1.1438) يورو بنسبة (0.28%).

