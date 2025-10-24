الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو

ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة بمحمية طويق السعودية تقدم مشاريع صحية لبناء عالم خال من شلل الأطفال ضبط مواطن رعى 25 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز بدء أعمال السجل العقاري لـ 43 حيًا في الرياض والشرقية حساب المواطن: شرط مهم لتسجيل الفرد المستقل هيئة المحاسبين تحيل ممارسين غير نظاميين إلى النيابة العامة خدمة جديدة من إيجار.. إتاحة طلب تعديل القيمة الإيجارية إلكترونيًا فيصل بن بندر يؤدي صلاة الميت على الأميرة نوف بنت سعود آل سعود العقار تحذر من جمع الأموال بطرق غير نظامية للتطوير العقاري وتحيل حالات إلى الجهات المختصة شرطة الشرقية توضح: ادعاء وافد في محتوى مرئي برغبته في العودة إلى بلده لا صحة له
سجّل الجنيه الإسترليني اليوم انخفاضًا مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”.
وبلغ الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند (1.3297) دولار أمريكي، بانخفاض (0.21%)، فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية إلى (1.1438) يورو بنسبة (0.28%).