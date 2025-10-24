الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو

سجّل الجنيه الإسترليني اليوم انخفاضًا مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”.

وبلغ الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند (1.3297) دولار أمريكي، بانخفاض (0.21%)، فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية إلى (1.1438) يورو بنسبة (0.28%).