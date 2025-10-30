الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار الأمريكي واليورو

ارتفاع الطلب العالمي على الذهب إلى 3% توضيح من حساب المواطن بشأن احتساب الدعم ونتائج الأهلية اختلاس أكثر من 1.5 مليون يورو من الاتحاد الدولي لألعاب القوى البرازيل: ارتفاع قتلى عملية ريو إلى 121 شخصًا حرم أمير الرياض ترعى انطلاقة جمعية “إدراك للأورام” يوتيوب يدفع 24 مليون دولار لتسوية نزاع مع ترامب شقيقان يكسبان 335 ألف ريال من طرح الشواهين في مزاد نادي الصقور أمير القصيم يرعى انطلاق منافسات “باها القصيم تويوتا 2025” الأخضر يواجه كوت ديفوار والجزائر وديًّا استعدادًا لبطولة كأس العرب مجلس الأمن يندد بجرائم قوات الدعم السريع في الفاشر
سجّل الجنيه الإسترليني اليوم انخفاضًا مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”.
وبلغ الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند (1.3148) دولار أمريكي، بانخفاض (0.35%)، فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية إلى (1.1371) يورو بنسبة (0.04%).