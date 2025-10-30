Icon

الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار الأمريكي واليورو

الخميس ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٨ مساءً
الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار الأمريكي واليورو
المواطن - فريق التحرير

سجّل الجنيه الإسترليني اليوم انخفاضًا مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”.

وبلغ الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند (1.3148) دولار أمريكي، بانخفاض (0.35%)، فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية إلى (1.1371) يورو بنسبة (0.04%).

