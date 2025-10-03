الجوازات تواصل استقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء العمرة

تواصل المديرية العامة للجوازات استقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك العمرة لعام (1447هـ)، وذلك عبر المنافذ الدولية (الجوية، والبرية، والبحرية)، وإنهاء إجراءاتهم بانسيابية تامة.

وأكدت “الجوازات” دعم جميع المنافذ الدولية بأحدث الأنظمة التقنية، التي يشغّلها كوادر بشرية مؤهلة بلغات متعددة، وتسخير إمكاناتها لخدمة المعتمرين، وزوار الحرمين الشريفين.