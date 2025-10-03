الجوازات تواصل استقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء العمرة إقبال جماهيري واسع في اليوم الثاني لمعرض الرياض الدولي للكتاب تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل موسم الرياض في المؤتمر الصحفي الحكومي ضبط 5 مقيمين لاستغلالهم الرواسب في الرياض التأمينات: حالتان لإيقاف نصيب المستفيدة من المعاش التقاعدي بريطانيا في حالة تأهب قصوى عقب هجوم أمام كنيس يهودي انحراف مركبة أمنية وسقوطها من جسر أثناء أداء مهامها بالرياض العاشرة مساء الأحد.. ترامب يمنح حماس “الفرصة الأخيرة” القبض على 3 مخالفين لتهريبهم 54 كيلو قات في عسير أسعار الغذاء العالمية تنخفض في سبتمبر
تواصل المديرية العامة للجوازات استقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك العمرة لعام (1447هـ)، وذلك عبر المنافذ الدولية (الجوية، والبرية، والبحرية)، وإنهاء إجراءاتهم بانسيابية تامة.
وأكدت “الجوازات” دعم جميع المنافذ الدولية بأحدث الأنظمة التقنية، التي يشغّلها كوادر بشرية مؤهلة بلغات متعددة، وتسخير إمكاناتها لخدمة المعتمرين، وزوار الحرمين الشريفين.