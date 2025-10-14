Icon

الجيش المصري يكشف سبب دوي انفجار كبير في القاهرة

الثلاثاء ١٤ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥١ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

أعلن المتحدث العسكري المصري، الإثنين، أن دوي الانفجار الذي سمع في القاهرة، ناتج عن انفجار عبوات ناسفة في أثناء تفكيكها من قبل عناصر فنية متخصصة.

وأوضح المتحدث في بيان أنه “في إطار قيام العناصر الفنية المتخصصة بأعمال تفكيك عبوات ناسفة من مخلفات متقادمة الإثنين بإحدى ورش الأسلحة والذخيرة بالهايكستب، حدث انفجار مفاجئ أدى إلى عدة انفجارات متتالية شعر بها سكان منطقة الهايكستب والمناطق المجاورة (شرقي القاهرة)”.

وتابع: “نطمئن المواطنين إلى أنه تمت السيطرة على الحادث وجارٍ تنفيذ عدد من الإجراءات الفنية والوقائية بواسطة المختصين من العناصر الفنية المختصة”.

وأكد أنه “جار التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث بواسطة اللجان الفنية المختصة”.

وسمع دوي انفجار في القاهرة وشوهد دخان يتصاعد من إحدى المناطق شرقي العاصمة المصرية، ما أثار حالة من الذعر.

