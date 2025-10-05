جازان الطبيعة والرؤية.. تناغمٌ يُشكِّل ملامح التنمية المستدامة ولي العهد يزور الشيخ بدر بن هزاع بن شقير الدويش في المستشفى يزيد الراجحي يوضح حقيقة فيديو مشاركته في اليوم الوطني ويحذر: انتبهوا من ترويج الشائعات الحج والعمرة: جميع أنواع التأشيرات تتيح أداء مناسك العمرة تركي آل الشيخ يعلن تفاصيل موسم الرياض 2025.. 11 منطقة ترفيهية و15 بطولة و34 معرضًا ومهرجانًا الأحد القادم.. إجازة مطوّلة للطلاب والمعلمين الأجواء الممطرة تتواصل في السعودية وتنبيهات من الأرصاد شراكة لإنشاء 4 جسور مشاة بمواقع حيوية في مكة المكرمة برشلونة يتعرض لهزيمة ثقيلة برباعية أمام إشبيلية ضبط 6459 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
أكدت وزارة الحج والعمرة أن جميع حاملي التأشيرات بمختلف أنواعها يمكنهم أداء مناسك العمرة خلال وجودهم في المملكة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتيسير الإجراءات أمام ضيوف الرحمن، وتوسيع دائرة المستفيدين من الخدمات المقدمة في منظومة الحج والعمرة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضحت أن هذه التأشيرات تشمل تأشيرة الزيارة الشخصية والعائلية، وتأشيرة السياحة الإلكترونية، وتأشيرة العبور (الترانزيت)، وتأشيرة العمل، وبقية أنواع التأشيرات الأخرى، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا لنهج المملكة في تسهيل قدوم المسلمين من مختلف أنحاء العالم لأداء الشعائر بكل يسر وطمأنينة.
وبيّنت الوزارة أنها استحدثت مؤخرًا منصة “نسك عمرة” وذلك للراغبين في أداء العمرة بشكل مباشر، من خلال الدخول إلى المنصة واختيار الباقة المناسبة وإصدار تصريح العمرة إلكترونيًّا بكل سهولة، في تجربة رقمية متكاملة تتيح للمستفيدين حجز الخدمات واختيار المواعيد بكل مرونة.
واختتمت الوزارة أن هذه التيسيرات تجسّد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على تمكين المسلمين من زيارة الحرمين الشريفين وأداء مناسكهم في أجواءٍ روحانية آمنة، وتقديم أفضل الخدمات التي تُثري تجربة ضيوف الرحمن وتُيسر رحلتهم الإيمانية.